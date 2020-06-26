Экономист оценил позицию российских банков по золоту

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Экономист Денис Ракша оценил позицию российских банков по золоту, в том числе сообщения о том, что они стали увеличивать запасы после полугода сокращения.
Экономист оценил позицию российских банков по золоту
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

По словам эксперта, банки предполагают, что золото или продолжит дорожать, или будет стоить дороже доллара.

«Прогнозы роста по золоту не очень оптимистичны. Но предполагается, что оно в меньшей степени потеряет в цене», — заявил он в беседе с НСН.

В апреле глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ростом цен на золото.

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