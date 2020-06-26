Экономист оценил позицию российских банков по золоту

Экономист Денис Ракша оценил позицию российских банков по золоту, в том числе сообщения о том, что они стали увеличивать запасы после полугода сокращения.

По словам эксперта, банки предполагают, что золото или продолжит дорожать, или будет стоить дороже доллара.

«Прогнозы роста по золоту не очень оптимистичны. Но предполагается, что оно в меньшей степени потеряет в цене», — заявил он в беседе с НСН.

В апреле глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ростом цен на золото.