В Госдуме оценили ситуацию с ростом цен на золото

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Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков оценил ситуацию с ростом цен на золото.
В Госдуме оценили ситуацию с ростом цен на золото
  • Reuters

«Сейчас, если пандемия будет влиять на ситуацию, золото будет дорожать. К лету золото достигнет плато, а потом произойдёт разворот ситуации», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как пояснил Аксаков, страны вкладываются в золото, поскольку в США приняли решение о денежном смягчении.

«Они печатают доллары, и все уходят в тот актив, что имеет ограничение по объёму», — сказал депутат.

В январе доктор наук, профессор Валерий Масленников, заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Г.В. Плеханова, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.

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