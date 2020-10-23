Набиуллина прокомментировала возможность внедрения цифрового рубля

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о его запуске.
Набиуллина прокомментировала возможность внедрения цифрового рубля
  • РИА Новости

«Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег. Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублём им удобнее пользоваться», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «если будет положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным».

«Думаю, что люди будут присматриваться, приглядываться, и бизнес тоже, к тому что это, что можно с помощью цифрового рубля делать», — добавила глава ЦБ.

Также Набиуллина прокомментировала возможность снижения ключевой ставки.

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