Набиуллина прокомментировала возможность внедрения цифрового рубля

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о его запуске.

«Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег. Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублём им удобнее пользоваться», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «если будет положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным».

«Думаю, что люди будут присматриваться, приглядываться, и бизнес тоже, к тому что это, что можно с помощью цифрового рубля делать», — добавила глава ЦБ.

Также Набиуллина прокомментировала возможность снижения ключевой ставки.