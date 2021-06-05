«Для всех регионов»: Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. В рамках инициативы размер ставки будет повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов страны и составит 3 млн рублей. Одновременно глава государства поручил расширить условия семейной ипотеки. Так, жилищный кредит под 6% смогут получить родители с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Помимо этого, президент распорядился до конца месяца проработать вопрос проведения платной вакцинации иностранцев в России, а также анонсировал новые меры поддержки бизнеса и рынка труда.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки ещё на один год. С такой инициативой глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно — установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации в 3 млн рублей», — заявил Путин.

Напомним, что в апреле 2020 года россияне получили возможность оформить кредит по льготной ставке 6,5%. Первоначально инициатива была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

По словам Владимира Путина, программа стала одной из ключевых антикризисных мер поддержки граждан и экономики в период пандемии. Инициативой воспользовались более 500 тыс. семей, а жилищное строительство привлекло свыше 2 трлн рублей.

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«Программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать её, сворачивать нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», — подчеркнул российский лидер.

Отметим, что ранее власти рассматривали возможность продления льготной ипотеки только в тех регионах, где не произошло ажиотажного роста цен на недвижимость и есть необходимый объём предложения жилья. Об этом, в частности, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Между тем предложенная президентом инициатива выглядит более справедливой, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Власти всё же решили не ограничивать программу по регионам. При этом снижение максимальной суммы кредита до 3 млн рублей делает условия инициативы одинаковыми для всех субъектов страны. С точки зрения принципа социальной справедливости это правильно. Те регионы, где стоимость недвижимости наиболее высока, не получат полномасштабной поддержки. Такое решение поможет немного понизить в стране и спрос на жильё, и цены», — отметил Апрелев в разговоре с RT.

В то же время программа по-прежнему будет стимулировать покупку готового жилья в России, уверен специалист. В результате, по его словам, должны будут увеличиться масштабы строительства.

АГН «Москва»

© Иванко Игорь

Владимир Путин также объявил и о расширении программы семейной ипотеки. Как напомнил глава государства, в настоящий момент семьи с двумя и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут оформить жилищный кредит по сниженной ставке 6% годовых. Президент предложил распространить действие инициативы и на родителей с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018-го.

«Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей, и 6 млн рублей — для всех других субъектов Федерации», — пояснил Путин.

По мнению Константина Апрелева, нововведение может позитивно отразиться не только на россиянах, но и в целом на рынке недвижимости. Как пояснил специалист, инициатива позволит заметно расширить круг потенциальных покупателей недвижимости, которые смогут улучшить жилищные условия.

В Россию за вакциной

Во время своего выступления Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России. Как отметил президент, отечественная фармацевтическая промышленность готова наращивать выпуск препаратов от COVID-19. В этих условиях страна может не только в полном объёме обеспечивать собственные потребности, но и предоставить возможность привиться гражданам из-за рубежа.

«Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса», — подчеркнул глава государства.

Как рассказал RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в настоящий момент организовать подобные медицинские туры можно только для граждан с российским гражданством или видом на жительство в стране. При этом спрос на такие поездки со стороны иностранцев уверенно растёт, отметил специалист.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

«Наши иностранные клиенты выражают доверие к российской вакцине и не сомневаются в её эффективности. Если инициатива по проведению платной вакцинации для иностранцев вступит в силу, то туроператоры смогут оперативно организовать групповые туры. Это позволит перезапустить поток въездного туризма в Россию, который сейчас серьёзно ограничен из-за частичного закрытия границ», — отметил Горин.

Согласно оценке эксперта, в «вакцинном» туризме могут быть заинтересованы в первую очередь страны — соседи России, а также ряд государств Европы и Латинской Америки.

Для молодёжи и бизнеса

По словам Владимира Путина, в настоящий момент российская экономика и рынок труда приближаются к докризисным показателям. Во многом это стало возможным за счёт своевременных антикризисных мер, уверен президент.

«Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали — мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали», — подчеркнул глава государства.

Как отметил российский лидер, сегодня в России по-прежнему сохраняются сложности на рынке труда. В первую очередь речь идёт об относительно высоком уровне безработицы среди молодых людей. На этом фоне Путин поручил правительству уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости.

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Одновременно президент предложил уже в 2021 году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства. Инициатива подразумевает так называемое зонтичное предоставление поручительств, уточнил Путин.

«Речь идёт о следующем. Наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров. По сути, возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным», — пояснил глава государства.

По его словам, программа позволит привлечь предпринимателям не менее 600 млрд рублей до 2024 года. Также Путин предложил запустить пилотный проект по освобождению компаний, работающих в сфере общепита, от уплаты НДС, а в системе быстрых платежей (СБП) обнулить комиссию для малого и среднего бизнеса.

Выполнение поставленных президентом задач позволит ускорить восстановление российского бизнеса от последствий пандемии. Такую точку зрения в беседе с RT выразила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Теперь главное — чтобы инициативы дошли до реального воплощения в неискажённом виде, и это очень важно. Только освобождение компаний, работающих с сфере общепита, от НДС дало бы отрасли колоссальный поток денежных средств, которые можно направить на развитие. Положительный эффект в этом случае получат и экономика, и предприниматель», — заключила эксперт.