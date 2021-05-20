«Новый национальный бренд»: как продажи вакцины «Спутник V» могут отразиться на международном имидже России

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Екатерина Свинова, Ксения Чемоданова
Качество российской вакцины «Спутник V» стало неожиданностью для мирового сообщества, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. На фоне востребованности препарата международный имидж РФ, особенно в научно-медицинской области, может заметно улучшиться. Согласно оценке специалистов, выручка Москвы от продаж препарата в 2021 году может достигнуть $15 млрд. Хотя в дальнейшем объёмы экспорта вакцины будут снижаться по мере завершения пандемии, успех «Спутника V» может привлечь внимание иностранцев и к другим товарам российского производства, уверены аналитики.
«Новый национальный бренд»: как продажи вакцины «Спутник V» могут отразиться на международном имидже России
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

Активное производство и поставки за рубеж вакцины против коронавируса «Спутник V» могут улучшить международный имидж России, особенно в научно-медицинской сфере, заявил RT член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Вакцина оказалась удачной и с удовлетворительными качествами, что, видимо, стало неожиданностью для мирового сообщества, которое успело списать Россию на периферию в области науки и медицины», — сказал он.

«Спутник V» показал, что мы всё же умеем производить продукт мирового уровня», — добавил депутат.

По последним данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных государственными регуляторами одобрений препарат занимает второе место в мире.

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Ещё в начале апреля эксперты РФПИ прогнозировали, что в 2021 году 700 млн человек по всему миру смогут привиться «Спутником V». На тот момент за рубежом планировалось произвести порядка 1,1 млрд доз вакцины. Как стало известно в конце месяца, только в Индии планируется произвести около 850 млн доз «Спутника V». Об этом сообщили в Кремле после телефонного разговора президента России Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Москва также договорилась о производстве «Спутника V» в Китае, Южной Корее, Аргентине, Сербии, Италии и ряде других стран. Цена препарата для международных рынков составляет менее $10 за инъекцию (для вакцинации одного человека необходимы две дозы).

В этих условиях Россия может заработать порядка $14—15 млрд от продаж препарата в 2021 году. Такую оценку в беседе с RT представил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Понятно, что прививаться «Спутником V» будут далеко не все. Тем не менее предполагаемая выручка от продаж вакцины может быть сопоставима по объёму с российским оборонным экспортом. При этом в своих оценках мы даже не учитываем уже начавшийся в России въездной медицинский туризм», — отметил Разуваев.

По его мнению, в 2022 году выручка также может составить около $15 млрд. В дальнейшем показатель начнёт снижаться, поскольку многие люди либо уже успеют привиться, либо переболеют, считает специалист.

  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как предположил в разговоре с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, крупные прямые поставки «Спутника V» из России за рубеж могут начаться только во второй половине 2022 года. До этого момента национальные предприятия будут в основном сосредоточены на обеспечении российских регионов препаратом, уверен эксперт.

«По разным оценкам, до конца 2021 года в России может быть изготовлено 100 млн доз вакцины. Власти рассчитывают привить 60% взрослого населения, для чего потребуется около 70 млн комплектов, или 140 млн доз. Таким образом, внутренний выпуск 2021 года и части 2022-го пойдёт практически полностью на российский рынок. К этому добавятся и другие наши зарегистрированные вакцины, чтобы удовлетворить спрос», — пояснил Гойхман.

На этом фоне опрошенные RT специалисты по-разному оценивают возможные объёмы выручки от продаж «Спутника V» в 2021 году. Так, согласно оценке профессора Сколковского института науки и технологий Дмитрия Кулиша, значительный объём прибыли может отойти зарубежным партнёрам России.

«Когда разработчик технологии полностью отдаёт её на локализацию в другую страну, он может рассчитывать не более чем на 20% прибыли от продаж. Соответственно, если вакцина «Спутник V» за границей будет уходить на рынок по $10 за дозу и на зарубежных площадках, прежде всего в Индии и Корее, станут производить около 1 млрд доз в год, то разработчики и правообладатели препарата, вероятно, получат от продаж не более нескольких миллиардов долларов», — объяснил Кулиш.

В то же время, как подчеркнул специалист, растущая популярность «Спутника V» в мире может положительно отразиться на российской торговле в целом. Так, успешное принятие вакцины на зарубежных рынках способно привести к увеличению спроса и на другую отечественную продукцию, прежде всего фармацевтическую. Похожей оценки придерживается и Александр Разуваев.

«Это так называемый  мягкой силы, который, конечно, не поддаётся оценке. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что «Спутник V» стал брендом, аналогичным «Газпрому», «Аэрофлоту» или «Калашникову», — заключил Разуваев.

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