В поиске выгоды: за год россияне стали почти в два раза чаще интересоваться вторичным жильём

За последний год интерес россиян к покупке вторичной недвижимости вырос почти вдвое (на 86%). Чаще всего готовое жильё хотят приобрести жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. При этом большинство покупателей предпочитают двухкомнатные квартиры. Об этом RT рассказали специалисты рынка. По мнению экспертов, возросшая популярность вторички связана с резким подорожанием новостроек, падением ипотечных ставок и желанием граждан инвестировать в недвижимость на фоне низких процентов по вкладам. Как в этих условиях может измениться стоимость готового квадратного метра в России — в материале RT.

В апреле 2021 года россияне стали на 86% чаще интересоваться покупкой вторичной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом RT рассказали специалисты аналитического центра ЦИАН.

По данным компании, наибольшее число запросов по вторичке зафиксировано в Москве (почти 47%), Санкт-Петербурге (почти 17%), Краснодарском крае (3,1%), а также в Московской (2,7%), Самарской и Свердловской областях (по 1,7%). В среднем по стране большинство запросов (37%) пришлось на двухкомнатные квартиры. Похожей оценки придерживаются и специалисты сервиса по подбору недвижимости для инвестиций Realiste.

«Наиболее востребованы двухкомнатные квартиры в пределах 10 млн рублей. В условиях перехода многих граждан на полную или частичную удалёнку одна из комнат стала «рабочей». Однокомнатные тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду», — объяснил в разговоре с RT основатель Realiste Алексей Гальцев.

Одной из главных причин высокого спроса на вторичку стало резкое подорожание новых квартир, считает главный аналитик «Циан.Ипотека» Виктория Кирюхина. По её словам, запуск льготных ипотечных программ привёл к ажиотажу в сегменте новостроек. В этих условиях начал расти интерес россиян к вторичному рынку, где цены поднимались не такими быстрыми темпами.

Как рассказал RT почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, с конца лета 2020 года цены на новостройки в регионах выросли в среднем с 10 до 30%. В свою очередь, вторичные квартиры подорожали только на 10—15%.

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Кроме того, опрошенные RT аналитики отмечают растущую доступность жилищных кредитов. По подсчётам компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG, в апреле 2021 года на вторичном рынке выдано 150 тыс. займов на 386 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го показатель вырос на 93% в количественном выражении и на 137% в денежном.

«Всего за последний год на вторичном рынке выдано более 1,4 млн кредитов на 3,4 трлн рублей. Жилищные условия с помощью ипотеки на вторичном рынке улучшили за год почти 1,5 млн семей. Позитивный результат стал возможен за счёт снижения ставок. Так, ещё в 2019 году средневзвешенная ставка по выданным кредитам на вторичном рынке достигала 10% годовых, а в апреле 2021-го упала до 7,9%», — рассказал RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Популярность вторички специалисты объясняют и широким предложением на рынке. Так, клиенты могут подобрать уже готовое жильё в любом округе города и не ждать, пока квартира в новостройке будет сдана, отметил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

«Более того, вторичное жильё чаще всего находится в старых районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. У новостроек часто с этим бывают проблемы. Формирование инфраструктуры в районе новой застройки в среднем занимает 5—10 лет, поэтому те, кому срочно нужно жильё, чаще выбирают вторичку», — подчеркнул эксперт.

Одновременно рост спроса на готовые квадратные метры может быть связан и с падением ставок по банковским вкладам. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«На фоне низких процентов по вкладам в прошлом году россияне активно перекладывали средства в инвестиционные инструменты, включая недвижимость на первичном рынке. С этого года ставка ЦБ растёт, но банки почти не улучшают условия по депозитам, так что, вполне вероятно, часть инвестиционного спроса переходит и на вторичное жильё», — подчеркнул собеседник RT.

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Отметим, что на российском рынке элитной недвижимости также наблюдается рост спроса на вторичное жильё. Как рассказали RT представители агентства Knight Frank, за I квартал 2021 года наиболее востребованными оказались квартиры площадью от 100 до 150 квадратных метров: на них пришлась треть (32%) всех заявок. Второе место по популярности (31% от общей доли запросов) занимают апартаменты площадью 50—100 квадратных метров.

Примечательно, что в этих условиях опрошенные RT специалисты не ожидают резкого подорожания вторичного жилья в 2021 году. Так, по мнению Виктории Кирюхиной, сдерживающее влияние на цены может оказать завершение программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля.

«Во второй половине года рост спроса и цен замедлится как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом именно вторичная недвижимость после завершения льготной ипотеки получит преимущество: часто новостройки оказываются уже значительно дороже готового жилья. Поэтому определённая доля клиентов уйдёт в сегмент вторичного рынка, где не нужно ждать переезда несколько лет и нести дополнительные риски по строительству объекта», — отметила аналитик.