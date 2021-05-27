«Это ключевая задача»: Хуснуллин рассказал о мерах по снижению цен на жильё

Для борьбы с подорожанием жилья в России нужно увеличивать предложение на рынке недвижимости, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, за счёт снятия административных барьеров в строительстве можно ускорить возведение новых объектов. Как отмечают специалисты, в 2020 году на фоне ажиотажного спроса стоимость квартир в среднем по стране выросла на 20%. Между тем в 2021-м подорожание жилья будет сдержанным в результате завершения программы льготной ипотеки и повышения ставок по вкладам, считают специалисты. Как могут измениться цены на недвижимость — в материале RT.

Бороться с ростом цен на недвижимость в России можно только за счёт увеличения предложения на рынке. Об этом в четверг, 27 мая, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя.

«Надо создать условия, чтобы начинать новые проекты — как бюджетные стройки, так и внебюджетные. Надо создать условия для инвесторов. Вот это ключевая задача», — подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, объём вводимого жилья в стране по итогам 2021 года должен составить 85 млн кв. м. При этом уже сейчас показатели строительства на 28% превышают уровни 2020-го, а количество выданных разрешений на возведение новых объектов растёт впервые с 2019-го.

Помимо этого, обеспечить стабильность цен на жильё должно упрощение всех административных процедур в отрасли, считает вице-премьер. Таким образом, темпы строительства могут ускориться, что позитивно отразится на стоимости недвижимости.

«Если мы на 30% сократим инвестиционно-строительный цикл, жильё будет дешевле. Скорость строительства будет быстрее. Денег в экономику страны в ежегодном исчислении придёт из строительной отрасли на 2 трлн рублей больше», — добавил Марат Хуснуллин.

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Как отметила в разговоре с RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, именно сокращение сроков строительства позволит увеличить объём возводимого жилья в России. В то же время определяющим фактором в этом случае должно стать сохранение качества возводимых домов, подчеркнула эксперт.

«Главное, чтобы новые дома были построены в соответствии со всеми установленными нормами. Если качество проектов не ухудшится от ускорения процессов, то объективно девелоперы будут больше сдавать объектов, что позитивно скажется на объёме предложения и, как следствие, стоимости недвижимости», — отметила специалист.

Согласно оценке Марата Хуснуллина, сократить затраты на строительство в России позволит и переход на BIM-технологии. По словам экспертов, механизм подразумевает создание полного досье на здание — от момента проектирования до гипотетического сноса через десятки лет. Информационная база по объекту включает в себя данные о всех процессах строительства, а также будущем виде здания и его коммуникаций.

«Всё это даёт дополнительные инструменты для контроля за выполнением технического задания у подрядчиков и снижает риски для кредиторов. Использование технологии должно помочь скорректировать итоговую стоимость жилья — за счёт сокращения издержек на обслуживание кредита и частичное снижение расходов на все стадии проектирования», — объяснил RT ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

BIM-технология позволяет эффективнее планировать и возводить объекты, считает Ирина Радченко. При этом появляется возможность проектировать сразу массовые объекты застройки, включая целые кварталы.

«В этом случае строительство действительно обходится дешевле, так как проложить коммуникации под 30 домов выходит менее затратным, чем под каждый дом в индивидуальном порядке. Кроме того, проектирование сразу целого жилого комплекса с прилегающей территорией позволяет ускорить сроки сдачи проекта», — добавила Радченко.

Ценовой потолок

По словам Ирины Радченко, в 2020 году цены на жильё в среднем по России выросли примерно на 20%. Как объяснила эксперт, подорожание во многом было связано с колебаниями на валютном рынке и рекордным снижением ставок по депозитам. В результате держать средства на счетах в банке стало менее выгодно, поэтому россияне активнее вкладывали деньги в недвижимость. В свою очередь, ажиотажный спрос на рынке обернулся повышением стоимости квадратного метра.

Помимо этого, возросший интерес граждан к покупке недвижимости специалисты связывают с падением ставок по жилищным кредитам и запуском программы льготной ипотеки. Напомним, с апреля 2020 года по 1 июля 2021-го россияне могут оформить жилищный заём под 6,5% годовых. Получить такой кредит можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

«Только за последние девять месяцев цены на недвижимость в регионах выросли от 10% до 30% на рынке новостроек. При этом вторичка подорожала лишь на 10—15%», — отметил в разговоре с RT почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

АГН «Москва»

Между тем в 2021 году эксперт не ожидает такого же стремительного роста цен. По его мнению, стоимость квадратного метра в среднем по стране может остаться вблизи текущих значений.

«Завершение программы льготной ипотеки сможет немного притормозить спрос. К тому же тенденция к выезду за город и постройки своего жилья также будет влиять на рынок. По данным опросов, сейчас 75—80% россиян хотят жить в частных домах за чертой города. Поэтому в целом люди будут меньше покупать квартиры в многоквартирных домах», — отметил Апрелев.

Кроме того, в связи с повышением ключевой ставки Центробанком проценты по банковским вкладам в России вновь начнут расти, отметила Ирина Радченко. Такое положение дел способно дополнительно снизить спрос на рынке жилья. На этом фоне даже в случае подорожания недвижимости рост цен будет в пределах инфляции, считает Павел Уткин.