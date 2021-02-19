Адресный подход: Набиуллина рассказала о способе повысить доступность ипотеки для россиян

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости свернуть программу льготной ипотеки под 6,5% годовых и повышать доступность жилья в России за счёт адресных мер. Так, глава регулятора предложила расширить поддержку молодых семей и регионов с низкими темпами строительства. По её мнению, такие действия позволят избежать перегрева на российском рынке недвижимости. Более того, как полагают эксперты, в результате инициативы темпы роста цен на квартиры в стране могут замедлиться.

Во время пандемии коронавируса запуск программы льготной ипотеки в России стал одной из наиболее эффективных антикризисных мер. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В то же время, по её словам, инициативу необходимо начать сворачивать, поскольку удорожание жилья в стране уже перекрыло эффект от снижения ставок. На этом фоне глава ЦБ предложила в дальнейшем повышать доступность ипотечных кредитов через адресные меры.

«На наш взгляд, она (льготная ипотека. — RT) должна быть более таргетирована для того, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», — подчеркнула Набиуллина.

По её мнению, льготные жилищные программы необходимо поддерживать в регионах с низкими темпами строительства и в тех субъектах, где рост цен на недвижимость оказался незначительным. Помимо этого, глава регулятора рассказала о возможности расширения социальных программ.

«Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей — она не очень востребована, не очень большие суммы идут, и, на наш взгляд, можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей», — пояснила председатель Банка России.

Кроме того, Эльвира Набиуллина упомянула и о возможности расширить на постоянной основе программу сельской ипотеки. Как отметила глава ЦБ, в ближайшее время регулятор планирует обсудить соответствующие инициативы с правительством и банковским сообществом.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

Напомним, что в апреле 2020 года власти запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Первоначально инициатива была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

По данным ДОМ.РФ, в рамках программы российские банки выдали уже более 371 тыс. кредитов почти на 1,1 трлн рублей. Между тем ажиотажный спрос на льготную ипотеку вместе с колебаниями на валютном рынке в 2020 году привели к заметному удорожанию недвижимости в России.

Также по теме Для семей с детьми: Путин поручил проработать возможность снижения ставки по льготной ипотеке Президент России поручил правительству и Центробанку рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки...

«В целом по стране цены выросли по-разному. В Москве, например, квартиры в новостройках подорожали приблизительно на 20%, на вторичном рынке стоимость жилья выросла на 15%. В других регионах темпы роста цен оказались чуть ниже — в среднем до 12%», — отметил в интервью RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Более того, на фоне снижения ставок по депозитам в стране россияне стали активнее снимать деньги с банковских счетов и вкладывать сбережения в недвижимость. Такое положение дел дополнительно повысило спрос на жильё и ускорило рост цен. Об этом в беседе с RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

На проблему удорожания жилья обратил внимание и президент России Владимир Путин. В январе на совещании по экономическим вопросам глава государства заявил о необходимости выровнять цены на недвижимость, в том числе за счёт увеличения объёмов строительства. Позже российский лидер поручил правительству и ЦБ до конца марта представить предложения о реализации льготных ипотечных программ на ближайшие годы.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в распоряжении президента на сайте Кремля.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Как отметил в разговоре с RT основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров, продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых после 1 июля могло бы привести к новому витку роста цен на недвижимость. Более того, такое решение усилило бы вероятность образования пузыря на рынке недвижимости, считает эксперт.

На этом фоне предложение ЦБ по сворачиванию инициативы и запуску адресной поддержки должно минимизировать риски для жилищного сектора, а также остановить ажиотажный рост цен, уверен Назаров.