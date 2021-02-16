Для семей с детьми: Путин поручил проработать возможность снижения ставки по льготной ипотеке

Президент России поручил правительству и Центробанку рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Также до конца марта должны быть представлены предложения о реализации системы льготного жилищного кредитования до 2024 года. Запущенная в апреле программа, в частности, помогла ускорить восстановление строительной отрасли, однако спрос на недвижимость привёл к росту цен. На совещании в конце декабря Владимир Путин призвал кабмин своевременно реагировать на удорожание жилья в стране.

Президент России поручил правительству совместно с Центробанком до конца марта представить предложения о реализации льготных ипотечных программ на ближайшие годы. Соответствующее распоряжение Владимир Путин сделал по итогам совещания по экономическим вопросам.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Правительство также рассмотрит вопрос об увеличении объёма финансирования мероприятий, «включённых в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения».

Согласно январскому отчёту аналитического центра «ДОМ.РФ», в минувшем году банки выдали россиянам максимальный объём ипотечных кредитов за всё время наблюдения — 1,7 млн займов на общую сумму 4,3 трлн рублей.

Специалисты отмечали, что одной из причин такой динамики стало снижение кредитных ставок на фоне политики Центробанка. Так, с января по ноябрь 2020 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась с 9% до 7,36% годовых.

Кроме того, в апреле 2020-го была запущена программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, которая позднее была продлена до июля 2021 года. По условиям программы получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Сообщается, что только в рамках этой инициативы банки выдали более 345 тыс. займов на общую сумму более 1 трлн рублей.

Как отмечают специалисты, запуск программы льготной ипотеки позволил ускорить восстановление строительной отрасли от последствий пандемии коронавируса. Однако ажиотажный спрос на недвижимость привёл к существенному росту цен на жильё. По оценке экспертов, за год стоимость квартир выросла на 10—12%.

Кроме того, согласно исследованию Национального бюро кредитных историй, за последние пять лет произошло значительное сокращение доли граждан моложе 30 лет в структуре выдачи ипотеки. Если в 2015 году на эту категорию приходилось 30,8% жилищных кредитов, то в 2020-м — 21,4%.

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В конце декабря 2020 года в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, согласно оценке правительства, в ближайшие три года программой льготной ипотеки воспользуются не менее 120 тыс. семей.

При этом Владимир Путин призвал правительство своевременно отвечать на удорожание жилья в России. По его словам, хотя программа льготного жилищного кредитования под 6,5% и работает, рынок практически сразу отреагировал на выделение значительных ресурсов.

«Если цены на жильё будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество граждан, оно если не сведётся к нулю, то, во всяком случае, серьёзно эти усилия пострадают», — констатировал президент.

«На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать, имею в виду прежде всего возможности отрасли», — подчеркнул он.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует работать над снижением средней ипотечной ставки до 6%, а президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность продления программы льготного кредитования — «для формирования долгосрочного спроса и предложения».

«Без данной программы достичь показателей национальной цели по жилью будет очень сложно. Для увеличения объёма ввода жилья до 120 млн квадратных метров необходимо обеспечить комплексное развитие территорий. В текущем году сделаны серьёзные шаги в данном направлении. Государственной думой принят соответствующий закон. От регионов скажу, что закон позволит дать новый импульс строительству жилья, вовлечь в оборот старые промышленные территории и обновить городскую среду», — пояснил Минниханов.