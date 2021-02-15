Путин поручил рассмотреть снижение ипотечной ставки для семей с детьми

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей.
Путин поручил рассмотреть снижение ипотечной ставки для семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений президента.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации: представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в поручении.

Как отмечал президент в декабре 2020 года, программа льготной ипотеки в 6,5% в России работает, но если будут расти цены на жильё, значительная часть усилий может свестись к нулю.

Он попросил самым внимательным образом смотреть на эту ситуацию и реагировать.

Согласно данным аналитического центра «ДОМ.РФ», объём выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка.

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