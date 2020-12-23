Путин прокомментировал программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки в 6,5% в России работает, но если будут расти цены на жилье, значительная часть усилий может свестись к нулю. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

«Это работает, 6,5% работают. Но если у нас цены будут расти дальше на жильё, потому что рынок сразу отреагировал… Как только все участники рынка увидели, что объём кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращении очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал. И если цены на жильё будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество граждан, оно, если не сведётся к нулю, то во всяком случае серьёзно эти усилия пострадают», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, на это нужно самым внимательным образом смотреть и реагировать.

Ранее программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была продлена до 1 июля 2021 года. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, он намерен добиваться продления программы.

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