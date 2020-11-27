Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.

«Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — приводит его слова ТАСС.

Ранее председатель Цетробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы не исключила снижения доступности жилья в стране из-за роста цен на первичном рынке.

Она отметила, что своевременное завершение антикризисной программы позволит предотвратить появление пузырей и сбалансировать спрос и предложение.

ЦБ выделил три ключевых фактора подорожания: повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.