Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.
Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки
  • РИА Новости

«Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — приводит его слова ТАСС.

Ранее председатель Цетробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы не исключила снижения доступности жилья в стране из-за роста цен на первичном рынке. 

Она отметила, что своевременное завершение антикризисной программы позволит предотвратить появление пузырей и сбалансировать спрос и предложение.

ЦБ выделил три ключевых фактора подорожания: повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.

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