ЦБ оценил вероятность возникновения «пузыря» на рынке ипотеки в России

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Центробанк России опубликовал обзор, в котором оценил вероятность возникновения «пузыря» на российском рынке ипотеки в ближайшее время.
ЦБ оценил вероятность возникновения «пузыря» на рынке ипотеки в России
  • РИА Новости

«Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости пока не характеризуется системными рисками. В краткосрочной перспективе риски возникновения ценового «пузыря» на ипотечном рынке маловероятны», — указал регулятор.

По оценке ЦБ, в настоящий момент можно выделить три ключевых фактора роста цен на рынке недвижимости: повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.

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