ЦБ оценил вероятность возникновения «пузыря» на рынке ипотеки в России
- РИА Новости
«Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости пока не характеризуется системными рисками. В краткосрочной перспективе риски возникновения ценового «пузыря» на ипотечном рынке маловероятны», — указал регулятор.
По оценке ЦБ, в настоящий момент можно выделить три ключевых фактора роста цен на рынке недвижимости: повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.
Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.