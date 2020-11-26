ЦБ оценил вероятность возникновения «пузыря» на рынке ипотеки в России

Центробанк России опубликовал обзор, в котором оценил вероятность возникновения «пузыря» на российском рынке ипотеки в ближайшее время.

«Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости пока не характеризуется системными рисками. В краткосрочной перспективе риски возникновения ценового «пузыря» на ипотечном рынке маловероятны», — указал регулятор.

По оценке ЦБ, в настоящий момент можно выделить три ключевых фактора роста цен на рынке недвижимости: повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.