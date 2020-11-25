Эксперт оценил ситуацию с ипотечными кредитами
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- РИА Новости
«В первую очередь, один из источников, которые мы получали летом, — это госсубсидии. Второй — новые кредиты», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, многие старались ликвидировать или уменьшить долг, поскольку опасались, что следующий год тоже окажется непростым.
«Соответственно, лучше где-то избегать кредитов, а самое главное — ликвидировать по возможности все долги», — сказал Колташов.
Ещё одним фактором он назвал снижение ключевой ставки ЦБ и появление льготных условий по ипотеке.
Аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова допустила, что заёмщики также могли частично гасить ипотечные кредиты из сбережений, которые раньше хранились на счетах и депозитах.
Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.