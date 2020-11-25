Эксперт оценил ситуацию с ипотечными кредитами

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов оценил ситуацию с ипотечными кредитами, в том числе информацию о том, что в III квартале объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей.

«В первую очередь, один из источников, которые мы получали летом, — это госсубсидии. Второй — новые кредиты», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, многие старались ликвидировать или уменьшить долг, поскольку опасались, что следующий год тоже окажется непростым.

«Соответственно, лучше где-то избегать кредитов, а самое главное — ликвидировать по возможности все долги», — сказал Колташов.

Ещё одним фактором он назвал снижение ключевой ставки ЦБ и появление льготных условий по ипотеке.

Аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова допустила, что заёмщики также могли частично гасить ипотечные кредиты из сбережений, которые раньше хранились на счетах и депозитах.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.