Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России

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Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России
  • РИА Новости

«Банки закладывают в риск-модели при выдаче ипотеки несколько параметров, включая первоначальный взнос. В последнее время недвижимость росла в цене, и у многих первоначальный взнос снизился относительно стоимости жилья. Это могло привести к снижению одобрений», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Шибанов, программу льготной ипотеки продлили до середины следующего года и её объём, скорее всего, будет выбран полностью.

Если говорить об обычных ипотечных кредитах, то эксперт ожидает двузначных показателей роста её выдачи в 2021 году.

«Но это сильно зависит от общей макроэкономической динамики», — добавил он.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

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