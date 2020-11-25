В России досрочно погашен рекордный за квартал объём ипотечных кредитов

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В III квартале объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей. Как сообщает РБК, это следует из данных Банка России.
В России досрочно погашен рекордный за квартал объём ипотечных кредитов
  • РИА Новости

Отмечается, что это рекордный квартальный показатель для российского рынка.

Аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова допустила, что заёмщики также могли частично гасить ипотечные кредиты из сбережений, которые раньше хранились на счетах и депозитах.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка в России сохраняется, завершение льготной госпрограммы не помешает ипотеке оставаться доступной для населения.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рекордный объём выданных ипотечных кредитов.

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