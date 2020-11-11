В России зафиксирован рекордный объём выданной ипотеки

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Объём ипотеки, выданной с начала 2020 года в России, к концу октября достиг 3,25 трлн рублей. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют предварительные оценки «ДОМ.РФ» и Frank RG.
В России зафиксирован рекордный объём выданной ипотеки
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Как отмечает издание, это больше, чем было выдано за весь 2018 год, который стал рекордным для ипотечного рынка страны.

По прогнозам «ДОМ.РФ», в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

В конце октября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года.

Отмечается, что льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.

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