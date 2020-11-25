Набиуллина допустила снижение доступности жилья в России

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Центробанк допускает снижение доступности жилья в России из-за роста цен на первичном рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Набиуллина допустила снижение доступности жилья в России
  • © Пресс-служба Банка России

Она подчеркнула, что льготная ипотека очень помогла и гражданам, и застройщикам.

«Но одновременно уже виден рост цен на жильё на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По её словам, своевременное завершение антикризисной программы позволит предотвратить появление пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение.

Ранее руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг в интервью RT рассказал, что в октябре объём выданных в стране ипотечных кредитов установил исторический рекорд в 555 млрд рублей.

Как отметил эксперт, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го число предоставленных россиянам жилищных займов выросло на 80%. 

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