В России установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году

Короткая ссылка
Объём выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка, говорится в отчёте аналитического центра «ДОМ.РФ».

«Вопреки пандемии коронавируса, 2020 год стал рекордным для российского рынка жилья и ипотеки: выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, объём ипотечного кредитования вырос на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном по сравнению с 2019 годом.

В компании рекордный рост объяснили снижением ставок по рыночным кредитам и запуском льготных программ, включая ипотеку на новостройки под 6,5%.

Ранее президент страны Владимир Путин призвал своевременно реагировать на удорожание недвижимости, чтобы не обесценивать усилия властей по обеспечению граждан жильём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить