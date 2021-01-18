В России установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году

Объём выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка, говорится в отчёте аналитического центра «ДОМ.РФ».

«Вопреки пандемии коронавируса, 2020 год стал рекордным для российского рынка жилья и ипотеки: выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, объём ипотечного кредитования вырос на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном по сравнению с 2019 годом.

В компании рекордный рост объяснили снижением ставок по рыночным кредитам и запуском льготных программ, включая ипотеку на новостройки под 6,5%.

Ранее президент страны Владимир Путин призвал своевременно реагировать на удорожание недвижимости, чтобы не обесценивать усилия властей по обеспечению граждан жильём.