НБКИ: молодые россияне стали реже брать ипотеку

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Молодые россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
НБКИ: молодые россияне стали реже брать ипотеку
  • © РИА Новости

«В последние пять лет наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в возрастной группе граждан моложе 30 лет — на 9,7 процентного пункта, до 21,1%», — заявили аналитики.

При этом в прошлом году данная группа ипотечников стала единственной, чья доля упала — на 1,4 процентного пункта.

Отмечается, что сильнее всего выдача кредитов на покупку жилья выросла в сегменте заёмщиков от 40 до 50 лет: их доля за пять лет подскочила на 5,1 процентного пункта, а за 2020 год — на один процентный пункт, до 23,8%.

Ранее гендиректор ООО «Адвекс», юрист в области недвижимости Дмитрий Островский в беседе с Inforeactor рассказал о рисках при оформлении ипотеки.

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