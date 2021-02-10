Юрист рассказал о рисках при оформлении ипотеки

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Гендиректор ООО «Адвекс», юрист в области недвижимости Дмитрий Островский рассказал о рисках при оформлении ипотеки.
Юрист рассказал о рисках при оформлении ипотеки
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он отметил, что риски делятся на две категории — первая связана с невозможностью выплачивать кредит, вторая включает сложности при покупке вторичного жилья.

Как отметил эксперт, сделку могут оспаривать предыдущие собственники или некие третьи лица, о которых покупатели пока не знают.

Островский советует максимально тщательно проверять приобретаемое жильё.

Кроме того, юрист напомнил, что систематические просрочки неминуемо ведут к потере недвижимости.

«Если банк подаёт исковое заявление о взыскании и условия залога предусматривают погашение задолженности за счёт её реализации на торгах, то не имеет значения, кто собственник, сколько человек в семье, есть ли дети. Даже если это единственное жильё, квартира может быть реализована на торгах», — пояснил он.

В большинстве случаев при оформлении ипотеки предусмотрена возможность получения отсрочки.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.

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