На своей земле: за год спрос на загородные участки в России вырос почти на 40%

С апреля 2020 года спрос на дачные участки в России вырос почти на 40%. Об этом RT рассказали специалисты рынка недвижимости. По словам экспертов, чаще всего россияне приобретают землю для дальнейшего строительства частного дома. Высокий интерес граждан к участкам в пригороде аналитики связывают с переходом многих людей на удалёнку, а также с инициативами правительства. В частности, речь идёт о программах льготных кредитов для семей с детьми. Как в этих условиях может измениться цена за сотку земли — в материале RT.

В апреле 2021 года спрос на земельные участки в среднем по России вырос на 37% относительно показателя за аналогичный период 2020-го. Об этом RT рассказали специалисты «Авито Недвижимость».

«Чаще всего россияне интересуются приобретением земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В апреле на долю таких клиентов пришлось более половины всех запросов (66%)», — отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

По данным Российской гильдии риелторов, рост спроса по регионам был неравномерным — от 20% до 100%. При этом наиболее активно земельные участки сегодня покупают в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также в Краснодарском крае.

«Одной из главных причин наблюдаемой динамики стало желание россиян жить в более комфортных условиях. Граждане постепенно приходят к пониманию того, что за городом можно купить участок и построить полноценный дом площадью 100—200 кв. м по цене небольшой квартиры в черте города», — рассказали RT в пресс-службе организации.

Помимо этого, приобретение именно земельного участка без дома позволяет равномерно распределить семейный бюджет. Такую точку зрения в беседе с RT выразил главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, стоимость участка гораздо ниже по сравнению с готовыми объектами, а постройка дома может обойтись дешевле покупки земли с уже возведённым зданием.

«Играет свою роль и то, что за последний год упала доходность банковских вкладов, так как ставки по депозитам стали ниже. В этих условиях граждане перераспределяют часть накоплений и вкладывают деньги в те активы, которые потенциально могут прибавить в цене», — добавил Гойхман.

© Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Более того, россияне делают выбор в пользу участков без домов на фоне нехватки качественных предложений среди готовых объектов. Таким мнением с RT поделился старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. Согласно оценке специалиста, вторичный рынок загородной недвижимости не пользуется устойчивым спросом, поскольку в большинстве случаев на продажу выставляют достаточно устаревшие лоты.

«Среди вторичек сложно подобрать объект на свой вкус. В то же время есть определённый процент тех, для кого дача — это хобби. Им нравится самостоятельно осваивать землю, заниматься строительством, поэтому они, как правило, даже не смотрят в сторону готовых вариантов», — отметил эксперт.

Как полагают эксперты, высокий спрос на покупку земельных участков отчасти связан и с усилением мер государственной поддержки. Так, в декабре 2020 года стартовала пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. По её условиям кредит под 6,1% могут получить граждане от 21 до 65 лет.

Также по теме Почти 3 млн рублей: средняя сумма ипотеки в России достигла исторического максимума В марте 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 2,92 млн рублей. Показатель...

В настоящий момент на долю таких займов приходится около 85% всех выданных кредитов под строительство частных домов. Об этом RT рассказал директор ипотечного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Игорь Ларин.

«Также в апреле мы начали выдавать кредиты на ИЖС в рамках «Семейной ипотеки» по ставке от 4,7% годовых. Это повысило доступность займов для более широкого круга заёмщиков, и у семей с детьми появилась возможность выбора между квартирой и домом», — отметил Ларин.

По мнению Дмитрия Алексеева, интерес россиян к загородной недвижимости можно объяснить и наметившимся трендом на деурбанизацию. Так, в результате последствий пандемии коронавируса многие россияне перешли на удалённый формат занятости, поэтому спрос на жильё вне города дополнительно вырос.

«Сейчас наблюдаются изменения в структуре потребительских ценностей — с широким распространением онлайн-форматов работы, учёбы и досуга граждане активнее стали рассматривать для себя возможность проживания за чертой города и всё чаще делать выбор в пользу приобретения участков и строительства домов», — подчеркнул Алексеев.

Отметим, что резкий рост спроса на загородную недвижимость не привёл к существенному подорожанию загородных объектов. По данным «Авито Недвижимость», за последний год средняя цена за сотку земли под индивидуальное жилищное строительство выросла всего на 2% — до 39,9 тыс. рублей.

По прогнозу Петра Гусятникова, за счёт действия программы льготной ипотеки стоимость загородных участков может ещё дополнительно вырасти в ближайшее время. Впрочем, как полагает Марк Гойхман, рост цен по итогам 2021 года будет ограниченным и останется в пределах инфляции — 5—6%.