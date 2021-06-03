«Россияне стали активнее платить в интернете»: глава НСПК — об электронных расчётах и росте онлайн-торговли

С 2019 года объём совершённых россиянами денежных переводов в системе быстрых платежей превысил 2 трлн рублей, а услугой воспользовались почти 25 млн человек. При этом потребители всё чаще оплачивают покупки по QR-коду: только с начала года число таких операций выросло в полтора раза по сравнению со всем 2020-м и достигло 6 млрд рублей. Об этом на полях ПМЭФ-2021 в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев. По его словам, росту объёма электронных платежей способствовали карантинные ограничения и развитие рынка онлайн-торговли.

— За время пандемии в России заметно выросла доля онлайн-расчётов в торговле. Как при этом изменился объём денежных переводов через систему быстрых платежей (СБП)?

— Напомню, что система быстрых платежей была запущена в январе 2019 года и с этого момента развивается очень быстрыми темпами. Если за первый год работы сервиса через него было проведено около 59 млрд рублей, то уже в 2020-м россияне совершили транзакций на 791 млрд рублей. А за первые пять месяцев текущего года показатель превысил 1,2 трлн рублей.

Таким образом, с момента запуска сервиса через СБП россияне перевели более 2 трлн рублей. Всего услугой воспользовались почти 25 млн человек. Система очень популярна у граждан, поскольку она позволяет делать удобные и выгодные переводы с помощью мобильного телефона.

Владимир Комлев о денежных переводах через СБП

— Как часто россияне оплачивают покупки по QR-коду с помощью СБП? Как изменилась доля подобных операций с начала года?

— QR-код — это более новый способ оплаты товаров и услуг. Он был запущен в сентябре 2019 года и популярность услуги растёт уверенными темпами. К концу 2019 года россияне таким образом совершили около 2 тыс. оплат на сумму 2 млн рублей. Это, скорее, был тестовый запуск. Но уже в 2020 году проект заработал в полную силу, а россияне совершили с помощью QR-кодов около 700 тыс. оплат на сумму 4 млрд рублей.

Если говорить про 2021 год, то с января по май объём таких платеже вырос в полтора раза по сравнению со всем прошлым годом и составил более 6 млрд рублей. Всего с начала текущего года россияне оплатили товары и услуги с помощью QR-кодов около миллиона раз. В целом сервисом пользуются сотни тысяч человек.

— Как выросло число карт платёжной системы «Мир» с начала старта проекта?

— Выдача карт «Мир» началась в 2016 году. Тогда с января по декабрь было выдано порядка 1,5 млн карт, но в проекте участвовал в основном Крым, а в других регионах только начиналось развитие системы приёма и выдачи таких карт. Впрочем, уже к концу 2017-го их количество превысило 25 млн, а к началу 2019-го число держателей карт «Мир» перевалило за 50 млн.

По состоянию на 1 мая 2021 года всего в России было выдано почти 99 млн карт. Сейчас средний темп выдачи — это порядка 1—2 млн карт в месяц.

— Как в целом изменился объём российского рынка интернет-торговли за последний год?

— Карантинные ограничения способствовали росту онлайн-рынка. Пик продаж в интернете пришёлся на апрель 2020 года, когда доля таких покупок в интернете составила 16,4% по числу оплат и 28% по сумме таких операций с помощью карт «Мир».

Это объясняется тем, что людям хотелось не просто покупать товары удалённо, но и минимизировать общение с внешним миром. Поэтому люди старались делать большие покупки за один раз, из-за чего уверенно рос и средний размер чека. Летом наблюдалось небольшое снижение показателя, что во многом было связано с сезоном отпусков. Но осенью россияне вновь стали активнее платить в интернете на фоне ограничений.

В настоящее время мы видим небольшое снижение ежемесячной доли онлайн-оплат до 16%, а доля операций по карте «Мир» составляет 23—24%. В целом удалённые продажи и цифровые методы взаимодействия покупателей с продавцами продолжают развиваться опережающими темпами. Это тренд будет действовать в ближайшие месяцы и годы.

— Сколько в среднем россияне в месяц переводят через СБП?

— Мы отмечаем, что с ростом числа и объёмов операций снижается и средняя сумма переводов. В 2021 году показатель составил 6 тыс. рублей, опустившись на 1,5 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

В среднем в месяц пользователь СБП делает четыре-пять переводов. Общая сумма составляет около 28—30 тыс. рублей. Это говорит о том, что быстрые переводы постепенно входят в повседневную жизнь россиян.

Владимир Комлев об электронных платежах

— В каких сегментах россияне чаще всего предпочитают расплачиваться картами? В каких по СБП?

— Если говорить о картах, то чаще всего с помощью их расплачиваются в супермаркетах и продуктовых магазинах. На втором месте по популярности — кафе и рестораны, а замыкает тройку лидеров общественный транспорт. Также расплачиваются картами на АЗС, в такси и аптеках.

Что касается СБП, то таким способом чаще всего россияне оплачивают одежду и бытовой техники. Это связано с тем, какие предприятия подключаются к проекту. Кстати, с начала 2021 года количество таких партнёров выросло на 60 тыс., а их общее число достигло 120 тыс.

— Ожидается, что к концу 2021 года будет запущен прототип цифрового рубля. Как запуск цифровой валюты может сказаться на СБП?

— В данный момент речь идёт о реальном пилотировании технологий и возможности придания им продуктового наполнения. Поэтому в будущем, я думаю, возможна синергия между всеми современными цифровыми способами оплаты. Я полагаю, что в ближайшее время, по крайнем мере, до конца 2021 года серьёзного противоречия между системами точно не должно произойти.