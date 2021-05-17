Выход в сеть: за время пандемии россияне стали более чем в два раза чаще покупать товары в интернете

С начала пандемии коронавируса объём онлайн-продаж товаров массового потребления в России вырос в 2,3 раза, при этом доля интернет-покупок в общем обороте розничной торговли увеличилась вдвое и достигла 10%. Об этом RT рассказали специалисты сервисов электронной коммерции. По словам экспертов, на фоне действия карантинных мер россияне стали чаще покупать через интернет продукты, бытовую технику, товары для дома и спорта. При этом даже после отмены большинства ограничений онлайн-продажи в стране продолжили расти и по итогам 2021 года способны увеличиться ещё на 20—30%, считают аналитики.

С января по март 2021 года в России объём интернет-покупок в массовой рознице вырос на 126% в денежном выражении по сравнению с аналогичным показателем 2020-го. Такие данные RT представили специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания ежедневно обрабатывает 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране.

Как отметили в организации, за год доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли в России выросла с 5% до 10%. При этом в апреле 2020-го показатель ненадолго поднимался до 23—25%.

«В абсолютных цифрах объём онлайн-продаж сейчас более чем вдвое превышает те значения, которые мы наблюдали до пандемии. Россияне стали гораздо чаще покупать через интернет еду, электронную технику, а также ремонтно-строительные товары», — рассказали RT в пресс-службе компании.

Похожей оценки придерживаются и аналитики сервиса Cloudpayments. По подсчётам экспертов, с февраля 2020 года по апрель 2021-го в сегменте онлайн-торговли заметнее всего вырос спрос на продукты питания (продажи увеличились на 273%), электронику и бытовую технику (87%), товары для спорта (85%), доставку готовой еды (28%) и образовательные услуги (21%).

«Онлайн-продажи резко выросли ещё в самом начале пандемии, когда в условиях ограничений покупки в интернете с доставкой для многих стали единственной возможностью получить даже самое необходимое, а образование на фоне массовой удалёнки «переехало» в онлайн. При этом люди стали больше заботиться о своём здоровье, что объясняет высокий спрос на товары для спорта», — отметил в беседе с RT генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Примечательно, что даже после отмены основной части карантинных мер рынок онлайн-торговли в России продолжил расти, подчеркнул Спиридонов. По его словам, многим россиянам стало удобнее покупать товары в интернете, а компании стараются активно продвигать соответствующие услуги и сервисы.

«По итогам всего 2021 года такого же бурного роста онлайн-торговли, как в 2020-м, скорее всего, не произойдёт. Тем не менее продажи товаров в интернете всё же могут увеличиться ещё на 20—30% в этом году», — добавил специалист.

Сотрудник интернет-магазина готовит заказы для доставки клиентам в Москве

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Помимо эффекта пандемии коронавируса, в пользу развития российского рынка электронной коммерции также играет растущая популярность безналичных платежей, считают опрошенные RT эксперты. По данным Центробанка, ещё в 2013 году россияне более чем в 86% случаев платили за товары и услуги наличными. В 2017-м доля использования купюр в розничном обороте сократилась до 52,6%, а в 2020-м опустилась ниже 30%.

При этом покупатели всё чаще предпочитают оплачивать товары не только банковскими картами, но и с помощью смартфонов. Об этом RT рассказала генеральный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова.

«Всё большее распространение получают новые способы электронных платежей, например через QR-коды. Такие транзакции обходятся бизнесу дешевле, чем классическая оплата по карте, что даёт предпринимателям возможность делать более щедрый кешбэк покупателям. Для потребителя такая форма расчёта позволяет оплатить покупку, даже если он забыл карту», — отметила Ускова.

Одновременно продовольственные ритейлеры в России начали развивать сети так называемых микромаркетов. Речь идёт о специальных автономных холодильниках, которые часто устанавливают в офисах, а оплатить покупки в них можно с помощью приложения, объяснил RT генеральный директор компании Briskly Глеб Харитонов.

«С приходом пандемии всё больше потребителей хотят делать покупки без физического контакта даже в офлайн-точках продаж. В целом же Россия на пике развития во всём, что касается мобильных платежей и новых технологий. Наши люди более лояльны к новинкам и быстрее адаптируются к изменениям», — добавил Харитонов.

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На этом фоне в России могут набрать популярность полностью автономные магазины без продавцов, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, уже сейчас крупные продуктовые сети запускают точки с минимальным количеством сотрудников зала и без стандартных касс.

«Все оплаты производятся через кассовые терминалы, в которых и пробиваются штрих-коды приобретаемых продуктов. Работники там нужны только для выкладки товаров и поддержания порядка и чистоты», — отметил специалист в разговоре с RT.

Как полагают эксперты, дальнейшая автоматизация розничной торговли и рост интернет-продаж могут позитивно отразиться на экономике России в целом. По мнению аналитиков, в первую очередь может улучшиться наполняемость бюджета страны.

«Новая модель потребительского поведения гарантирует государству рост налогообложения. Электронные платежи легче контролировать, поэтому у бизнеса остаётся меньше лазеек для ухода от налогов. Вместе с тем предпринимателям автоматизация процессов сулит весомое сокращение расходов на операционные издержки и фонд оплаты труда», — заключила Анастасия Ускова.