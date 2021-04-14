В 2023 году: в ЦБ прогнозируют увеличение доли безналичных платежей в России до 75%

В 2021 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может составить 72%, а в 2023-м — вырасти до 75%. Такую цель поставили в Центробанке. Согласно оценке регулятора, за последние семь лет использование бумажных денег россиянами при оплате товаров и услуг сократилось почти втрое. Планомерный отказ от купюр эксперты во многом связывают с цифровизацией банковского сектора. При этом в 2020 году процесс перехода к безналу ускорился из-за пандемии коронавируса, подчёркивают аналитики.

Доля безналичных платежей за товары и услуги в России по итогам 2021 года может вырасти до 72% — самого высокого уровня за всё время наблюдений. Более того, уже в 2022-м показатель способен увеличиться до 73%, а в 2023-м — достичь 75%. Такие цели представлены в опубликованном в среду, 14 апреля, докладе Центробанка.

Как отмечают специалисты ЦБ, уровень доверия россиян к новым платёжным инструментам остаётся высоким. На этом фоне граждане всё чаще отказываются от использования бумажных денег и предпочитают оплачивать покупки банковской картой или бесконтактным способом.

По данным Центробанка, ещё в 2013 году россияне более чем в 86% случаев платили за товары и услуги наличными. В 2017-м доля использования купюр в розничном обороте сократилась до 52,6%, а в 2020-м опустилась ниже 30%.

«Почти 70% безналичных платежей за товары и услуги в 2020 году осуществлялось с использованием технологии бесконтактных платежей, из них каждый четвёртый платёж совершён с помощью смартфонов и иных устройств для бесконтактной оплаты», — говорится в исследовании Банка России.

При этом, как подчёркивают в регуляторе, российские потребители привыкают к использованию новых платёжных сервисов быстрее жителей большинства других стран. Так, например, в США при сопоставимой инфраструктуре лишь каждый девятый задействовал смартфон или иное устройство для бесконтактной оплаты.

Растущая популярность безналичных платежей среди россиян во многом связана с ускоренным развитием мобильных приложений и цифровизацией банковского сектора страны в последние годы. Таким мнением с RT поделился ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«В России развитие современных платёжных технологий началось позже, чем в ряде стран. Поэтому нам не пришлось обновлять старые системы, внедряя в них новые сервисы. У нас всё создавалось с чистого листа и сразу соответствовало последним требованиям. Например, чековые книжки так и прошли мимо нас, а в Европе это до сих пор привычный инструмент. В результате мобильные приложения крупных розничных банков в России сейчас намного удобнее, чем у зарубежных конкурентов, а платежи проходят быстрее и нагляднее», — отметил Кивкулис.

Также по теме Открытый расчёт: как запрет на пополнение анонимных интернет-кошельков может отразиться на рынке платежей России По данным Центробанка, за последние семь лет число операций с использованием электронных кошельков в России выросло в пять раз, а...

Примечательно, что развитие цифровых сервисов и бесконтактных платежей в России заметно ускорилось на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Такое положение дел эксперты объясняют резким увеличением объёмов онлайн-торговли.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2020 году россияне оплатили покупки в онлайн-магазинах на общую сумму свыше 3,2 трлн рублей. Показатель на 58,5% превысил уровень 2019-го.

«В 2020 году доля безналичных платежей заметно выросла за счёт резкого ухода бизнеса в онлайн из-за пандемии. В ближайшие годы этот тренд сохранится. Сейчас доля интернет-коммерции у нас по-прежнему ниже, чем в развитых странах, и мы продолжаем догонять их в этом направлении. Соответственно, дальнейшее увеличение доли онлайн-торговли будет одним из основных драйверов роста цифровых платежей», — рассказал RT аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Увеличение доли онлайн-платежей благоприятно сказывается на экономике в целом, уверены специалисты. Так, по словам директора финтехплатформы «Фаст Ривер» Анастасии Усковой, использование банковских карт и смартфонов упрощает процесс оплаты и ведёт к росту потребительских расходов. В результате бизнес и экономика получают дополнительную прибыль.

«Кроме того, за счёт активного внедрения онлайн-платежей у бизнеса остаётся всё меньше лазеек для ухода от налогов. Таким образом, доля теневой экономики сокращается, растёт налогообложение и пополняется бюджет. Также рост популярности электронных платежей в перспективе снижает расходы государства на поддержание бумажного денежного обращения, уменьшает затраты ЦБ на обеспечение оборота банкнотами и монетами», — добавила Ускова.

Переносимый счёт

Помимо роста объёма безналичных платежей, эксперты Центробанка также хотят добиться увеличения доли использования карт платёжной системы МИР — с 24% в 2020 году до 27—30% в 2023-м. Одновременно в ЦБ планируют нарастить долю передачи сообщений через российский аналог системы SWIFT с 20,6 до 30%.

Более того, наряду с развитием цифровых платёжных сервисов ЦБ собирается разработать механизм «переносимого банковского счёта». Сервис обеспечит зачисление средств получателю даже при изменении его банковских реквизитов при переходе на обслуживание в другой банк.

«Механизм позволит продолжать получать переводы по старым реквизитам при смене банка. Сервис, вероятно, будет больше актуален для бизнеса, у которого, как правило, много контрагентов, и в случае смены банка надо их всех оповещать о смене реквизитов. Механизм же будет обеспечивать автоматическую пересылку средств из старого банка в новый», — объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

По его словам, инициатива позволит снизить затраты компаний. При этом в банковском секторе может возрасти конкуренция, поскольку компаниям и физлицам будет проще поменять кредитную организацию на ту, которая предлагает лучшие условия обслуживания, считает Додонов.