«Тенденции внушают нам оптимизм»: глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о ситуации на рынке нефти и ценах на энергосырьё

Глобальный спрос на нефть постепенно возвращается к докризисному уровню, в том числе благодаря массовой вакцинации населения в разных странах. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ-2021 рассказал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, определённое давление на производителей сырья оказывают по-прежнему действующие ограничения в рамках договора ОПЕК+. В то же время топ-менеджер отметил важность сохранения сделки для обеспечения стабильных и доступных цен на углеводороды. Так, глава компании не исключил, что отсутствие координированных усилий может привести к неопределённости на рынке, в результате чего цены способны вновь вырасти до $140 за баррель.

— Вагит Юсуфович, хотели бы обсудить с вами ситуацию на мировом рынке нефти. Как вы оцениваете текущее положение дел в отрасли? Есть ли вероятность того, что глобальный спрос на энергосырьё вернётся к докризисному уровню?

— Сегодняшние тенденции внушают нам оптимизм. Растёт потребление нашей продукции. В Европе продажи бензина уже практически вышли на уровень 2019 года. В США увеличивается потребление и бензинов, и авиакеросина. Это те факторы, которые говорят о том, что спрос возвращается к уровню допандемийного периода.

Мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Сейчас идёт активная вакцинация населения во всех развитых странах — основных потребителях нашей продукции. Поэтому мы полны оптимизма. И нефтяные цены сегодня демонстрируют то, что спрос на сырую нефть в мире растёт.

— С учётом появления и активного применения вакцин в мире, а также определённой стабильности ситуации с пандемией, почувствовал ли бизнес некоторое облегчение?

— Мы до сих ещё напряжены по причине того, что ограничения на добычу в рамках соглашения ОПЕК+ по-прежнему действуют. Как известно, решение о дополнительном наращивании объёмов производства нефти с 1 июня так и не было принято. Рост добычи должен начаться только 1 июля.

Алекперов о договорённостях по сделке ОПЕК+

Сейчас на рынке существует навес нераспределённой нефти из-за приостановленного производства. В рамках договорённостей мы, например, сегодня ограничиваем добычу на 140 тыс. баррелей в сутки на собственных действующих скважинах. Поэтому до тех пор, пока этот объём не будет распределён на глобальном рынке, конечно, у нас стабильности в среднесрочном периоде не будет.

В этих условиях, несмотря текущий уровень цен выше $70 за баррель, мы в среднесрочной перспективе строим свои планы, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель.

— Вы упомянули о сделке ОПЕК+. Договорённости действуют с 2016 года и неоднократно продлевались странами-участницами. Как вы считаете, не стоит ли сделать соглашение бессрочным?

— Мы заинтересованы в том, чтобы это соглашение сохранилось. Оно позволяет регулировать объёмы производства нефти, условно говоря, от нуля до бесконечности. То есть предсказуемость рынка энергосырья сегодня даёт уверенность в том, что цены будут оставаться доступными как для наших потребителей, то есть не будет снова взлёта котировок до $140 за баррель, так и для производителей, которые могут спокойно делать свои экономические расчёты на среднесрочный период.

— Как вы полагаете, стоит ли ожидать возвращения нефтяных цен к $100 за баррель в каком-то обозримом будущем?

— Если мы не будем инвестировать в нашу отрасль, как это происходит последние четыре года, то, конечно, цены могут вернуться и к $140 за баррель. Именно поэтому соглашение ОПЕК+ должно действовать, защищая наших потребителей.

Алекперов о возможном росте цен на нефть

— Если исходить из текущих реалий, есть ли у вас понимание, какие новые подходы в области энергетики необходимо развивать в настоящий момент? Какие направления должны стать первостепенными?

— Главное направление сегодня — это сочетание традиционных энергоносителей и нетрадиционных. Не должно происходить так называемых революционных процессов — то есть нельзя отказываться от одного вида продукта в пользу другого.

Другими словами, процесс должен носить эволюционный характер в зависимости от континента или страны. Поэтому мы выступаем за разумный подход. Необходимо, чтобы альтернативная энергетика развивалась и в то же время дополняла традиционную, тем самым балансируя рынок, если вдруг на нём возникнет дефицит углеводородного топлива.

— На Петербургском международном экономическом форуме вы присутствовали на пленарной сессии с участием Владимира Путина. Какие новые и важные для себя идеи вы услышали во время выступления главы государства?

— Президент в очередной раз продекларировал стабильность налогового обложения, что должно стать толчком для компаний и предпринимателей. Этот тезис вновь прозвучал из его уст. Я надеюсь, что Министерство финансов услышит данный посыл президента и стабильное налогообложение будет способствовать развитию бизнеса в России.