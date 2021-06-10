Ставка на жильё: как пандемия коронавируса отразилась на российском рынке недвижимости

Спрос на недвижимость в России начал постепенно снижаться после резкого роста в 2020 году. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору жилья. По словам экспертов, ещё в начале эпидемии коронавируса интерес россиян к покупке квартир рекордно возрос на фоне введения государственных льготных программ, снижения ставки ЦБ и желания людей инвестировать сбережения в квадратные метры. Как отмечают специалисты, такое положение дел обернулось резким подорожанием недвижимости в стране. Впрочем, уже сейчас аналитики говорят о снижении ажиотажа на рынке и фиксируют замедление роста цен. При этом всё более высоким спросом у граждан теперь пользуется загородное жильё.

В настоящий момент спрос на покупку жилья в России начал стабилизироваться после ажиотажного роста в 2020 году. Об этом RT рассказали специалисты «Авито Недвижимость».

«В мае 2021 года наметилась тенденция к стабилизации на рынке, а наблюдавшийся в прошлом году «покупательский бум» стал постепенно снижаться. Так, по сравнению с мартом 2020 года сейчас спрос на квартиры в новостройках уменьшился на 28% в среднем по стране, а на вторичное жильё — на 10%», — отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

По данным компании, в 2020 году спрос на квартиры в новостройках вырос в среднем на 23%. Наиболее высокий интерес к покупке жилья проявили жители Москвы и Екатеринбурга (прирост на 350%), а также Санкт-Петербурга (на 64%) и в Ростова-на-Дону (на 51%).

Похожую оценку RT предоставили аналитики компании «ДОМ.РФ». Как подсчитали эксперты, всего с января по декабрь 2020-го в России было выдано 1,8 млн жилищных кредитов на общую сумму 4,4 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всё время наблюдений. Относительно уровня 2019 года ипотечный рынок вырос на 36% в количественном и на 51% в денежном выражении.

«На фоне пандемии и глобального кризиса многие люди боялись потерять сбережения и по возможности стали вкладывать деньги в самый понятный для них инструмент — недвижимость. Дополнительно спрос подогрела программа льготной ипотеки. В результате граждане, которые прежде откладывали вопрос с приобретением жилья, всё же решились на этот шаг», — рассказал RT старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

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Напомним, в апреле 2020 года россияне получили возможность оформить кредит по льготной ставке 6,5%. Первоначально инициатива была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

По словам президента России Владимира Путина, инициатива стала одной из ключевых антикризисных мер поддержки граждан и экономики в период пандемии. Согласно оценке «ДОМ.РФ», в 2020-м каждый пятый ипотечный кредит в России был выдан в рамках этой программы.

«Всего же за время действия льготной программы жилищные условия с её помощью улучшили более 500 тыс. российских семей, а сумма выдачи составила свыше 1,5 трлн рублей», — рассказал RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

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В период пандемии интерес россиян к приобретению недвижимости вырос и за счёт общего снижения рыночных ставок по жилищным займам. Таким мнением с RT поделился руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, ипотечные кредиты стали доступнее в результате действий Банка России.

Так, в 2020 году в рамках поддержки экономики и бизнеса Центробанк опустил ключевую ставку с 6,25% до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Традиционно банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе принимаемых регулятором решений определяют уровень своих долгосрочных кредитных ставок, включая ипотечные. На этом фоне с января по декабрь 2020-го средний процент по жилищным кредитам в России опустился с 9,05% до 7,36% годовых.

Примечательно, что снижение ключевой ставки ЦБ привело и к падению доходности банковских вкладов. Так, согласно оценке регулятора, в 2020 году максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 6% до 4,49% годовых. В этих условия россияне стали ещё активнее вкладывать деньги в недвижимость, отметил в беседе с RT руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Более того, в 2020 году у многих граждан остались неиспользованные деньги на отдых в связи с закрытием границ. Эти средства были, в том числе, были вложены в приобретение недвижимости», — добавил эксперт.

Отметим, что ажиотажный спрос на рынке жилья привёл и к заметному подорожанию недвижимости в стране. Согласно оценке специалистов ЦИАН, за год стоимость квартир в новостройках в российских городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек выросла в среднем на 22%. В то же время цены на вторичном рынке поднялись на 19%.

Жилищное равновесие

Впрочем, уже в 2021 году темпы подорожания жилья в России резко замедлились. Об этом в интервью RT рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, с начала года цены на квадратные метры в стране растут не более чем на 1% в месяц. Как пояснил специалист, большинство россиян, которые хотели приобрести недвижимость, уже вложили деньги в жильё, поэтому спрос начал снижаться.

«При этом даже объявленное президентом продление программы льготной ипотеки не должно привести к серьёзному подорожанию жилья. Дело в том, что в рамках инициативы с 1 июля 2021 года максимальная сумма кредита станет одинаковой для всех регионов. Это позволит немного снизить спрос и цены на квартиры в тех субъектах страны, где наблюдалась наиболее сложная ситуация», — считает эксперт.

Напомним, в начале июня Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. В рамках инициативы размер ставки будет повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов страны и составит 3 млн рублей. По задумке властей, обновленные условия кредитования должны защитить рынок недвижимости от перегрева и стимулировать покупку готового жилья в России.

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Более того, как полагает Михаил Коган, в настоящий момент стабилизировать ситуацию на рынке жилья позволяет изменение политики Центробанка. Так, с начала 2021 года для сдерживания инфляции ЦБ стал повышать ключевую ставку и уже поднял её до 5% годовых. При этом специалисты не исключают, что в ближайшее время показатель продолжит расти.

«Центробанк планомерно поднимает ставку, и к концу года её значение может дойти до 6% годовых. На этом фоне рынок недвижимости тоже начнёт охлаждаться», — подчеркнул Коган.

На годы вперёд

Любопытно, что за время пандемии в России заметно увеличилась и средняя сумма ипотечного кредита. Так, если ещё с марта по апрель 2020-го на фоне временного введения карантинных мер показатель опускался с 2,59 до 2,37 млн рублей, то в последующий месяцы значение стало непрерывно расти и в апреле 2021-го превысило 3 млн рублей — впервые за всё время наблюдений. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

«Большинство объектов покупалось в ипотеку с первоначальным взносом менее 40—50%. На фоне низких ставок активизировались также те, кто уже имел недвижимость, но собирался улучшить жилищные условия. Кроме того, значимую популярность получили альтернативные сделки, когда покупатель продаёт своё жильё, берёт в кредит недостающую сумму и покупает квартиру большей площади», — объяснил Пётр Гусятников.

Вместе с суммой ипотеки в России заметно увеличился и срок кредитования. Так, если ещё в марте 2020 года россияне в среднем оформляли ипотеку на 18 лет, то уже в апреле 2021-го соответствующее значение превысило 20 лет. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

«Рекордно низкие ставки по ипотеке позволили многим ипотечным заёмщикам варьировать срок кредита, чтобы получился наиболее комфортный ежемесячный платёж. Фактический срок, за который заёмщики погашают ипотеку, существенно меньше официальных данных, но подчеркну, что у заёмщика есть выбор — гасить ипотеку досрочно или вносить плановый платёж», — добавил Михаил Гольдберг.

Дачная жизнь

Как отмечают опрошенные RT эксперты, введение режима самоизоляции и закрытие границ в период острой фазы пандемии спровоцировали высокий интерес россиян к покупке загородной недвижимости. По данным «Авито Недвижимость», в мае 2021 года спрос на коттеджи и дома вырос на 35% по сравнению с мартом 2020-го. При этом особенно заметно покупательская активность увеличилась в категории дач — в 1,7 раза.

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«В результате перевода многих граждан на удалённый формат работы или учёбы россияне стали рассматривать загородные объекты в качестве постоянного места жительства, а не только как место для отдыха. Развитию сегмента способствовали и меры государственной поддержки в виде продления дачной амнистии, реализации программы сельской ипотеки и расширения перечня возможностей использования материнского капитала», — отметил Дмитрий Алексеев.

При этом покупатели всё чаще рассматривают для себя покупку именно земли, а не готового дома, добавил Алексей Попов. По его словам, в настоящий момент почти четверть всех просмотров загородных лотов приходится на земельные участки.

«Во многом это связано с утверждение льготной семейной ипотеки на строительство индивидуального дома. Льготные кредиты по ставке до 6% предусмотрены и на приобретение земельного участка при условии заключения договора подряда со строительной компанией или индивидуальным предпринимателем. Это делает такие лоты более привлекательными», — заключил Попов.