«В этом заключается смысл экономического роста»: Путин заявил о необходимости повышать уровень жизни россиян

Владимир Путин заявил, что безработица в России уже практически вернулась к уровням 2019 года, а экономика по итогам 2021 года может вырасти почти на 4%. Хотя стране удалось быстро преодолеть кризисные последствия, ряд проблем по-прежнему остаются нерешёнными, отметил президент. Среди таких вызовов глава государства в первую очередь обозначил бедность и низкий уровень доходов многих семей. В этой связи российский лидер призвал наращивать темп изменений в экономике, а также напомнил о необходимости выполнения национальных целей развития. Как ожидают в правительстве, снизить уровень бедности в стране позволит адресная поддержка нуждающихся граждан. Помимо этого, решить проблему можно и за счёт роста деловой активности бизнеса, считают экономисты.

В 2021 году экономика России может вырасти почти на 4%. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отметил глава государства, кризисные последствия удалось быстро преодолеть благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, а также за счёт мер поддержки бизнеса и высокотехнологичных отраслей.

«Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, безработица в стране уже почти вернулась к докризисным значениям и сейчас составляет 4,9%. Тем не менее многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, отметил Путин. Более того, согласно оценке главы государства, в России всё ещё остаётся значительное число нерешённых и чувствительных для граждан проблем.

«Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. Об этих и других острых вопросах граждане говорили, как вы знаете, и в ходе прямой линии», — рассказал Владимир Путин.

На этом фоне, как подчеркнул президент, в России «надо наращивать темп изменений в экономике». По его словам, речь идёт о преобразованиях в социальной сфере, развитии регионов, решении экологических проблем и цифровой трансформации страны. В частности, глава государства напомнил о необходимости достижения национальных целей развития к 2030 году.

Напомним, в рамках выполнения инициатив планируется повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, для достижения национальных целей были полностью скорректированы и национальные проекты, которые должны быть выполнены к 2024 году.

«Отмечу, что уровень достижения показателей национальных проектов на июнь этого года на 10% выше, чем в прошлом году. Из более чем 200 показателей достигнуто 80%, а из свыше 1,2 тыс. мероприятий выполнено практически 90%», — рассказал Мишустин во время заседания.

Помощь нуждающимся

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос снижения уровня бедности в России. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, помочь в решении проблемы должна система социального казначейства. Речь идёт о механизме предоставления соцпомощи гражданам в беззаявительном порядке. Работа системы повысит адресность оказания поддержки нуждающимся россиянам, считает Голикова.

«Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%», — добавила вице-премьер.

Отметим, что уровень бедности в России уже опустился ниже докризисных значений. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка. Так, с января по сентябрь 2020 года показатель поднимался с 12,3 до 13,3%, но уже в декабре снизился до 12,1%. Более того, в 2021 году значение может достигнуть 11,4%, прогнозируют в организации.

«Низкие доходы семей — это одна из накопленных проблем, хотя зарплаты населения сейчас растут. Отличными мерами в этом контексте стали именно прямые выплаты от государства нуждающимся», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Как напомнил Владимир Путин, на протяжении последних лет власти создают целостную поддержку семей с детьми. Так, в стране уже действуют выплаты на детей от рождения до семи лет включительно. Кроме того, с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 17 лет.

Также для более 7 млн школьников организовано бесплатное горячее питание. Помимо этого, в августе российские семьи получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от шести до 18 лет.

«Добавлю также, что в прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми. А с этого года, как вы знаете, льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец», — добавил Путин.

Как полагают опрошенные RT специалисты, значительно помочь в снижении уровня бедности должно повышение деловой активности бизнеса. Такое положение дел обеспечит рост экономики и даст дополнительные доходы бюджету, считают эксперты.

«Вместе с ростом экономики увеличивается и прибыль предприятий. Предприниматели заинтересованы в найме и повышении доходов сотрудников, чтобы они дальше помогали расширять бизнес. Одновременно растёт налогооблагаемая база — государство собирает больше налогов и благодаря этому имеет больше возможностей для помощи низкодоходному населению», — объяснил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.