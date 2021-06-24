«Эти средства — адресная помощь»: правительство направит более 46 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и беременным

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 10 млрд рублей на ежемесячные пособия беременным женщинам, оказавшимся в трудном материальном положении. Ещё свыше 36 млрд рублей власти направят на выплаты нуждающимся одиноким семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Начисление средств планируется начать уже с 1 июля. Как отмечают эксперты, финансовая помощь со стороны государства позволит поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Помимо этого, инициативы властей должны усилить потребительскую активность россиян и тем самым ускорить восстановление экономики от последствий пандемии, считают аналитики.

Правительство России направит более 10 млрд рублей на специальные выплаты беременным женщинам, которые находятся в трудной финансовой ситуации. Об этом в четверг, 24 июня, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Как напомнил председатель правительства, с 1 июля за ежемесячным пособием в период ожидания ребёнка смогут обратиться россиянки, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Деньги можно будет получить, если доходы семьи не превышают размера одного регионального прожиточного минимума на человека (11 653 рубля). В среднем по России объём выплаты составит около 6,3 тыс. рублей.

«Конкретная сумма зависит от региона проживания. В текущем году такую поддержку получат более 400 тыс. женщин, которые готовятся к материнству», — отметил Мишустин.

Помимо этого, с 1 июля власти начнут выплачивать пособия на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. На эти цели правительство выделит свыше 36 млрд рублей.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, средний размер такой поддержки составит порядка 5,5 тыс. рублей. Всего до конца года выплату будут получать одинокие родители более чем 1 млн детей. Оформить новые пособия россияне смогут через портал госуслуг, где появится специальная форма, добавил глава кабмина.

«Эти средства — адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», — отметил Мишустин.

Напомним, создание социального казначейства входит в план кабмина по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Речь идёт о разработке механизма предоставления соцпомощи гражданам в беззаявительном порядке.

РИА Новости

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Закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин в конце мая подписал президент страны Владимир Путин. При этом соответствующие инициативы глава государства озвучил в апрельском послании Федеральному собранию.

«Надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — заявлял Путин.

По словам российского лидера, сегодня основная задача властей — свести к минимуму угрозу бедности для россиян с детьми. На этом фоне президент поручил оказать особую помощь неполным семьям, которым приходится наиболее тяжело.

«Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации, тем более когда дети идут в школу и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка», — призвал Владимир Путин.

РИА Новости

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Таким образом, государство будет брать на себя часть финансовой нагрузки неполной семьи, особенно в случаях, если один из родителей не платит алименты. Об этом в разговоре с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас в России часть недобросовестных родителей скрываются от выплат алиментов и уже задолжали своим детям в общей сложности более 1 млрд рублей. В результате дети не получают необходимого питания, одежды и зачастую не посещают образовательные кружки, поскольку у семьи просто не хватает на это денег. В этих условиях государство берёт на себя роль одного из родителей, чтобы ребёнок не чувствовал себя ущемлённым», — отметила Бессараб.

По её мнению, помощь беременным женщинам, в свою очередь, даёт возможность россиянкам решиться рожать, не опасаясь остаться без поддержки в трудную минуту. В перспективе инициатива государства может позитивно отразиться и на уровне демографии в стране, считает депутат.

Более того, начисление пособий нуждающимся гражданам позволит несколько усилить потребительскую активность в стране. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

По мнению специалиста, после получения выплат россияне смогут активнее тратить деньги на товары и услуги, в результате чего производители будут увеличивать выпуск своей продукции. В этом случае экономика начнёт быстрее восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса, уверен специалист.

«При этом назначение пособий в определённой мере также улучшает имидж власти в глазах граждан. Даже те, кто не попадает под категории льготников, позитивно оценивают небольшую, но долговременную помощь детям со стороны государства», — добавил Коренев.