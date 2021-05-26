Денежная помощь: Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении финансовой поддержки семьям с детьми и беременным женщинам. Соответствующие инициативы глава государства ранее озвучивал в послании Федеральному собранию. Так, с 1 июля 2021 года в России начнут выплачивать ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности и находятся в трудном финансовом положении. Одновременно обратиться за выплатами смогут одинокие родители с детьми от 8 до 16 лет включительно. Более того, с 1 сентября больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка и вне зависимости от стажа работы.

В среду, 26 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации и направлен на выполнение ряда инициатив, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию.

Так, с 1 июля 2021 года за ежемесячным пособием в период ожидания ребёнка смогут обратиться женщины, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Деньги можно будет получить, если доходы семьи не превышают размера одного прожиточного минимума на человека (11 653 рубля). В среднем по России объём выплаты составит 6351 рубль.

«Надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — заявлял Владимир Путин.

Также с 1 июля ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет включительно смогут получать одинокие родители. Средний размер такой поддержки будет равен 5650 рублей.

«Назначение и выплату пособий для беременных женщин и для одиноких родителей будет осуществлять Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, в большинстве случаев предоставлять дополнительные справки не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале Госуслуги или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично», — пояснили в Минтруде.

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Как отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, финансовая помощь семьям с детьми позволяет полностью обеспечить потребности ребёнка, с чем не всегда могут справиться родители. При этом назначенные государством выплаты будут ежегодно индексировать на процент инфляции.

«В целом данные выплаты наглядно показывают, что государство целенаправленно работает на защиту материнства и детства. Сегодня дети из неполных семей, начиная от своего появления на свет и до 16 лет включительно, получают все необходимые пособия и льготы. Таким образом, власти стараются максимально помочь тем семьям, в которых один из родителей не пожелал или не может исполнять свои обязанности», — добавила депутат.

Помимо этого, подписанный президентом закон устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от среднего заработка. Примечательно, что размер выплаты не будет зависеть от стажа работника.

Инициатива может стать наиболее востребованной среди молодых родителей. В первую очередь речь идёт о молодых матерях, которых к моменту рождения ребёнка ещё не успели наработать большой стаж. Об этом в беседе с RT рассказала юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

«Сейчас, если трудовой стаж матери или отца, когда он берёт больничный, составляет менее 5 лет, то им оплачивается только 60% от средневного заработка. Если от 5 до 8 лет — 80%, если более 8 лет — 100%. По сути данное нововведение уравняет в правах уже давно работающих родителей и тех, кто только начал трудовую деятельность», — пояснила Гриценко.

Одобренная мера позволит ежегодно получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«Это не приведёт к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произведёт расчёты самостоятельно на основании данных больничного листка», — подчеркнул министр.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Всего на выполнение новых инициатив президента планируется выделить из бюджета около 200 млрд рублей, отметила Светлана Бессараб. По её словам, поддержка позитивно скажется на качестве и уровне жизни, а также доходах российских семей.

«Необходимо отметить, что все вышеперечисленные выплаты устанавливаются впервые, что делает их в своём роде уникальными. В частности, никогда ранее государство не протягивало руку беременным женщинам. Теперь и у этой категории граждан есть господдержка, которая позволяет чувствовать себя более уверенно беременным россиянкам», — подчеркнула Светлана Бессараб.