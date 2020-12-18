Беззаявительно перечислят: ПФР разъяснил порядок новогодних выплат семьям с детьми

Новогодние выплаты семьям с детьми до восьми лет автоматически получат все, кто весной и летом обращался за получением ежемесячной выплаты на детей до трёх лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом заявили в Пенсионном фонде России. При этом семьи, которые ранее не обращались за поддержкой, могут подать заявку на получение новогодней выплаты до 1 апреля 2021 года. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, заявления будут рассматриваться пять дней, после чего в течение трёх суток средства перечислят заявителям. По его словам, правительство направит на осуществление выплат 73,5 млрд рублей. Ранее о договорённости перечислить новогодние выплаты семьям с детьми сообщил на большой пресс-конференции Владимир Путин.

Семьи с детьми до восьми лет смогут автоматически получить новогодние выплаты, если уже получали пособия на детей ранее в 2020 году. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

«В соответствии с указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года ещё не исполнилось 8 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты будут осуществлены по принципу «социального казначейства» — за ними не надо никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и отправит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

При этом те, кто в этом году не обращались за получением ежемесячной выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, могут подать заявку на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда до 1 апреля 2021 года.

«Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены средства. На это есть больше трёх месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счёт», — заметили в ПФР.

В Министерстве труда также подчеркнули, что в предстоящие выходные дни — 19 и 20 декабря — отделения Пенсионного фонда России будут работать для приёма заявлений на новогоднюю выплату.

«Поскольку председателем правительства поручено организовать выплату в максимально короткие сроки, в выходные Пенсионный фонд будет работать для приёма заявлений от родителей», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

В пятницу, 18 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание с вице-премьерами, в ходе которого обсуждался вопрос поддержки семей с детьми. По словам главы правительства, он подписал два документа, обеспечивающие финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет.

«На каждого ребёнка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим на такие цели более 73,5 млрд рублей. Выплаты будут предоставлены на всех детей такого возраста, а это — почти 15 миллионов ребят», — сказал Мишустин.

Он отметил, что ещё накануне открылась электронная форма подачи заявлений, на данный момент их число превысило 300 тыс. По его словам, обращения будут рассматриваться не более пяти дней, после чего в течение трёх рабочих дней средства будут перечислены заявителям.

Михаил Мишустин также обратился к главам Минтруда Антону Котякову и Минфина Антону Силуанову с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

«Эта работа должна вестись чётко и без сбоев — именно этого ждут от нас люди. И, пожалуйста, организуйте работу так, чтобы мамам и папам, бабушкам и дедушкам, всем опекунам, которые воспитывают детей, оказывалась полная поддержка в предоставлении выплат. Объясняйте им, куда нужно обращаться, что делать. Я только что рассказал весь алгоритм, но этого может быть недостаточно. Проведите информационную кампанию. И если человек считает, что ему средства необоснованно не перечислили или случились какие-то проволочки, разбирайтесь в каждом случае. Все дети должны получить эту президентскую выплату», — пояснил премьер-министр РФ.

Накануне состоялась 16-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Завершая своё выступление, глава государства сообщил о договорённости с правительством сделать подарок детям, поскольку в этом году из-за пандемии отменены новогодние мероприятия.

«Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5 тыс. рублей», — заявил президент России.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов приветствовал решение главы государства касательно осуществления новогодних выплат для семей с детьми.

«Только можно приветствовать такое социальное решение президента. Это для семей с детьми неожиданное решение. Средства, которые они получат, как минимум смогут потратить на новогодний стол, на подарки детям... Абсолютное большинство семей с удовольствием эти средства получат, и они действительно сегодня нуждаются в этой поддержке», — заявил парламентарий в беседе с RT.