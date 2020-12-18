В ПФР назвали порядок получения новогодних выплат на детей

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Российские семьи с детьми до семи лет включительно смогут автоматически получить новогодние выплаты, если уже получали пособия на детей ранее в 2020 году.
В ПФР назвали порядок получения новогодних выплат на детей
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

По данным фонда, те, кто в 2020 году не оформлял пособие на ребёнка до трёх лет либо единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет, до 1 апреля могут оставить заявление на портале госуслуг или в клиентских службах ПФР.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребёнок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года», — заявили в Пенсионном фонде.

Родители должны будут указать в заявлении реквизиты банковского счёта для перечисления средств.

В ПФР уточнили, что также заявление необходимо подать, если у россиян, ранее получавших выплаты, был закрыт банковский счёт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

В Минфине России уточнили, что на выплаты детям будет выделено около 73,5 млрд рублей.

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