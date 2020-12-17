На выплаты детям к Новому году выделят около 73,5 млрд рублей

Короткая ссылка
В Минфине России заявили, что российское правительство выделит около 73,5 млрд рублей на выплаты детям к Новому году.
На выплаты детям к Новому году выделят около 73,5 млрд рублей
  • РИА Новости

«На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до восьми лет — единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка. По предварительным расчётам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT назвала это решение хорошей поддержкой семьям с маленькими детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить