На выплаты детям к Новому году выделят около 73,5 млрд рублей

В Минфине России заявили, что российское правительство выделит около 73,5 млрд рублей на выплаты детям к Новому году.

«На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до восьми лет — единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка. По предварительным расчётам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT назвала это решение хорошей поддержкой семьям с маленькими детьми.