В Совфеде прокомментировали новогодние выплаты семьям с детьми до семи лет

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT слова президента России Владимира Путина, который заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.

«Я считаю, что это будет хорошей поддержкой семьям, тем, у которых есть маленькие дети. Почему только маленькие дети: потому что всё-таки семьи с детьми до семи лет, они, как правило, находятся в более трудном материальном положении, чем когда уже дети подрастают, уходят в школу, тогда уже родители могут полноценно работать и заниматься», — пояснила сенатор.

Она положительно оценила тот факт, что эта выплата положена именно к Новому году.

«Потому что время трудное. У многих в душе такие сомнения, тревоги, поэтому небольшая поддержка, радость для детей — это будет хорошим подарком к Новому году», — заключила Бибикова.

Путин во время большой пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.