Более 100 тысяч заявок на новогодние выплаты подано на сайте госуслуг

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Россияне за два часа подали на портале госуслуг более 100 тыс. заявлений на получение новогодних выплат на детей в возрасте до семи лет, сообщили в Минцифры.
Более 100 тысяч заявок на новогодние выплаты подано на сайте госуслуг
  • Gettyimages.ru

«За первые два часа на новую выплату на детей до восьми лет, рождённых после 1 июля 2020 года, подано на «Госуслугах» более 100 тыс. заявлений», — говорится в сообщении.

В Минцифры уточнили, что большинству семей новая выплата будет направлена автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до трёх лет и до 16 лет.

Подавать заявление на новую выплату на портале госуслуг posobie2020.gosuslugi.ru необходимо только в случае, если указанный ранее счёт был закрыт или заявление на предыдущие выплаты на детей до 16 лет до этого не оформлялось.

Ранее в Минфине России заявили, что на выплаты детям к Новому году будет выделено около 73,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

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