Более 100 тысяч заявок на новогодние выплаты подано на сайте госуслуг
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«За первые два часа на новую выплату на детей до восьми лет, рождённых после 1 июля 2020 года, подано на «Госуслугах» более 100 тыс. заявлений», — говорится в сообщении.
В Минцифры уточнили, что большинству семей новая выплата будет направлена автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до трёх лет и до 16 лет.
Подавать заявление на новую выплату на портале госуслуг posobie2020.gosuslugi.ru необходимо только в случае, если указанный ранее счёт был закрыт или заявление на предыдущие выплаты на детей до 16 лет до этого не оформлялось.
Ранее в Минфине России заявили, что на выплаты детям к Новому году будет выделено около 73,5 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.