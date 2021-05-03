Поддержка семей, малого бизнеса и внутреннего туризма: Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

Владимир Путин подготовил список поручений по реализации послания Федеральному собранию. В перечень вошли 18 пунктов, исполнение которых возложено на правительство и другие органы власти. Меры включают в себя вопросы поддержки семей, в частности, выплаты пособий для детей, которые воспитываются без одного родителя. Также президент распорядился продлить программу туристического кешбэка и подготовить предложения для дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года. В опубликованный на сайте Кремля список вошли 18 пунктов.

«Правительству России обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — отмечается в сообщении.

В частности, президент распорядился с 1 июля 2021 года обеспечить беременных женщин ежемесячной выплатой в размере 50% прожиточного минимума трудоспособного населения, если срок беременности — от шести недель и более, если они встали на медучёт и если размер среднедушевого дохода их семьи не превышает прожиточного минимума.

Наряду с этим президент распорядился предоставить ежемесячную выплату детям в возрасте от восьми до 17 лет в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, если такие семьи признаны нуждающимися или остаются в этом статусе после получения алиментов. Сумма выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка, установленного в регионе.

Кроме того, в соответствии с распоряжением президента, правительство должно в августе 2021 года единовременно выплатить 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет.

Напомним, что Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству подготовить систему мер поддержки семей с детьми.

Как подчеркнул глава государства, «задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей». Путин отметил, что в этой связи государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации.

Сейчас в России действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет для семей, где доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Также в 2020 году в стране появились выплаты на детей от трёх до семи лет включительно.

Помимо прочего президент распорядился продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года, причём в период летних каникул должно быть возмещено 50% стоимости детских лагерей. Данное поручение должно быть выполнено в срок до 15 мая.

Как отметил ранее президент, благодаря этому решению больше людей смогут укрепить здоровье в санаториях и на курортах. В конце апреля правительство РФ выделило дополнительно 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка.

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Сейчас в России проходит третий этап программы, который стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня. Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой «Мир».

Глава государства также поручил в ближайшие годы направить значительные средства из федерального бюджета на строительство и реконструкцию сельских домов культуры, модернизацию библиотек, капремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, ремонт зданий и оснащение оборудованием педагогических вузов, обновление парка школьных автобусов и так далее.

Президент распорядился представить к 21 мая предложения по дополнительной поддержке малого и среднего предпринимательства. Достичь этих целей планируется за счёт налогового стимулирования, повышения доступности кредитов, а также увеличения доли закупок производимой предпринимателями продукции крупными государственными компаниями.

Помимо прочего, президент распорядился включить в находящийся в разработке национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, касающиеся развития горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте Севастополя, а также туристских кластеров «Предгорье Алтая» и «Балтийское побережье».

Также глава государства поручил до 2023 года обеспечить в газифицированных населённых пунктах подключение домохозяйств к газоснабжению без привлечения средств граждан.

Ранее в Минфине сообщили, что на реализацию новых поставленных президентом задач в ближайшие два года направят порядка 400 млрд рублей. По словам главы ведомства Антона Силуанова, около 270 млрд планируется потратить в 2021 году и 130 млрд — в 2022-м.