Путин дал поручение по бесплатной подводке газа к домохозяйствам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству России, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в газифицированных населённых пунктах.
Путин дал поручение по бесплатной подводке газа к домохозяйствам
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля. 

«Обеспечить до 2023 года в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения)», — отмечается в поручении президента.

Глава государства поручил представить доклады до 30 октября 2021 года, до 30 октября 2022 года и до 15 января 2023 года.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов власти регионов.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.

Глава государства в ходе оглашения послания парламенту заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.

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