Путин: за подводку газа к границам домохозяйств люди платить не должны
- Reuters
Об этом сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно к границе земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», — заявил он.
Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию длилось 78 минут вместо ожидавшегося часа.