Путин: за подводку газа к границам домохозяйств люди платить не должны

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Президент России Владимир Путин заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.
Путин: за подводку газа к границам домохозяйств люди платить не должны
  • Reuters

Об этом сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно к границе земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», — заявил он.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию длилось 78 минут вместо ожидавшегося часа.

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