Путин утвердил поручения по итогам послания парламенту
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Перечень, который состоит из 18 пунктов, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству России обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — отмечается в сообщении.
21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.