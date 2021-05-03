Путин утвердил поручения по итогам послания парламенту

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.
Путин утвердил поручения по итогам послания парламенту
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Перечень, который состоит из 18 пунктов, опубликован на сайте Кремля. 

«Правительству России обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — отмечается в сообщении.

21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.

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