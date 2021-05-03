Путин утвердил поручения по итогам послания парламенту

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.

Перечень, который состоит из 18 пунктов, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству России обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — отмечается в сообщении.

21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.