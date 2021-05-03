Путин поручил ввести квоты выбросов в городах с высоким загрязнением воздуха

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки о квотировании выбросов в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с Государственной думой обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих… введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха», — следует из документа.

Срок исполнения — 15 июля 2021 года.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.