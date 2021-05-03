Путин поручил реализовать предложенные «Единой Россией» социальные инициативы

Российский президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил реализовать пакет социальных инициатив, которые ранее ему были предложены «Единой Россией».

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В том числе с 1 июля будут увеличены выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые встали на учёт в ранние сроки беременности. Размер пособия будет составлять половину прожиточного минимума, установленного в субъекте России.

Также глава государства подписал поручение о возврате половины стоимости путёвок в детские лагеря. Кроме того, Путин поручил продлить программу туристического кешбэка для россиян до конца 2021 года.

Помимо этого, ежегодно для регионов будут дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов. Обновление автопарка пройдёт в течение 2021—2024 годов за счёт средств федерального бюджета. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе недавней поездки в Нижегородскую область отметил потребность в обновлении парка школьной техники.

Также кабмину и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручили обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу в газифицированных населённых пунктах. Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. Особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям, которым помогут с оформлением необходимых документов.

«Ещё одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам России инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых», — говорится в сообщении.

Президент поручил правительству утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

«По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет... «Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет», — сообщили в партии.

Ранее стало известно, что на сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.