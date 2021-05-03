Путин поручил реализовать предложенные «Единой Россией» социальные инициативы

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Российский президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил реализовать пакет социальных инициатив, которые ранее ему были предложены «Единой Россией».
Путин поручил реализовать предложенные «Единой Россией» социальные инициативы
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В том числе с 1 июля будут увеличены выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые встали на учёт в ранние сроки беременности. Размер пособия будет составлять половину прожиточного минимума, установленного в субъекте России.

Также глава государства подписал поручение о возврате половины стоимости путёвок в детские лагеря. Кроме того, Путин поручил продлить программу туристического кешбэка для россиян до конца 2021 года. 

Помимо этого, ежегодно для регионов будут дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов. Обновление автопарка пройдёт в течение 2021—2024 годов за счёт средств федерального бюджета. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе недавней поездки в Нижегородскую область отметил потребность в обновлении парка школьной техники.

Также кабмину и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручили обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу в газифицированных населённых пунктах. Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. Особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям, которым помогут с оформлением необходимых документов.

«Ещё одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам России инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых», — говорится в сообщении.

Президент поручил правительству утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

«По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет... «Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет», — сообщили в партии.

Ранее стало известно, что на сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.

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