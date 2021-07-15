Школьный бонус: правительство направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты семьям с детьми

В четверг, 15 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 200 млрд рублей на единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет). В рамках инициативы родители получат по 10 тыс. рублей на ребёнка. Также деньги будут выплачены инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые ещё продолжают учиться. Подать заявление на получение средств можно будет до 31 октября включительно, а начисление выплат начнётся с 16 августа. По мнению экспертов, мера поддержки позволит ослабить нагрузку на бюджеты семей при подготовке детей к школе.

Правительство России выделит дополнительные средства на социальную поддержку семей с детьми. Об этом в четверг 15 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек. Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые ещё продолжают учиться», — заявил Мишустин.

Как отметил премьер, заявление на получение выплаты родители могут подать с 15 июля до 1 ноября 2021 года. В свою очередь, начисление средств начнётся уже с середины августа.

Напомним, что оказать материальную помощь семьям с детьми школьного возраста предложил президент страны Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию. Соответствующий указ глава государства подписал в начале июля.

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Согласно документу, деньги будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей. Для получения выплаты ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Таким образом, средства предназначены для детей, рождённых с 3 июля 2001 года по 31 августа 2015-го, пояснили в Министерстве труда и социально защиты.

«Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребёнок в шесть лет ещё не ходит в школу — семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребёнка», — добавили в ведомстве.

Кроме того, выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Обратиться за единовременной выплатой можно напрямую в клиентскую службу Пенсионного фонда России или дистанционно через портал госуслуг. Как подчеркнули в Минтруде, подавать отдельное заявление на каждого ребёнка не нужно. Так, всех детей, на которых положены выплаты, можно указать сразу в одном заявлении.

Примечательно, что деньги можно будет получить только безналично. При этом указанный в заявлении счёт для перечисления средств может быть привязан к карте любой платёжной системы.

«Тот факт, что выплаты будут поставить именно в безналичном виде, немного поможет проследить государству, куда на самом деле пойдут выделенные правительством деньги. Это, в свою очередь, позволяет сделать помощь максимально адресной», — отметил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Согласно оценке Минтруда, всего инициатива затронет более 20 млн детей. Между тем, как заявил в четверг на заседании правительства глава Минцифры Максут Шадаев, уже сегодня через портал госуслуг свыше 8 млн родителей оформили заявление для получения выплат на более чем 11 млн детей.

Финансовая поддержка может значительно ослабить финансовую нагрузку на бюджеты многих российских семей в период подготовки детей к школе. Об этом в беседе с RT рассказала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«В последние полтора года из-за пандемии во многих семьях сложилась непростая финансовая ситуация. В свою очередь, покупка канцелярских товаров, школьной формы и учебников обычно обходится в приличную сумму и пробивает брешь в семейном бюджете. Конечно, хотелось бы чтобы выделяемые средства в каждой семье тратились конкретно на школьников, а не расходовались родителями на свои цели», — отметила Егорова.

Более того, прямые выплаты семьями с детьми вместе с другими мерами поддержки государства могут подстегнуть потребительский спрос и тем самым ускорить восстановление экономической активности в стране. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Нужно поддержать людей на фоне новой волны пандемии. В результате последствий коронавируса произошло снижение реальных доходов граждан. Для сглаживания этой проблемы власти выбрали именно точечный вариант оказания помощи, чтобы не прибегать к политике вертолётных денег», — заключил Абрамов.