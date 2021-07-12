Денежное обновление: правительство выделило почти 1 млрд рублей на оплату увеличенных больничных по уходу за детьми

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Екатерина Свинова, Владислав Иванов
Правительство России направило более 930 млн рублей на обновление программы выплаты больничных по уходу за ребёнком до семи лет включительно. С 1 сентября 2021-го размер пособия перестанет зависеть от трудового стажа родителей и будет составлять 100% от среднего заработка. По оценкам властей, нововведение позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн матерей и отцов ежегодно. При этом инициатива не приведёт к дополнительным финансовым расходам работодателей. Также кабмин выделил 500 млн рублей на возмещение малому и среднему бизнесу комиссий при использовании системы быстрых платежей. Как ожидается, это позволит снизить издержки предпринимателей и повысить интерес к новому отечественному сервису.
Денежное обновление: правительство выделило почти 1 млрд рублей на оплату увеличенных больничных по уходу за детьми
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Правительство России направило более 930 млн рублей на новый порядок оплаты больничных по уходу за детьми в возрасте до восьми лет. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«С 1 сентября по инициативе президента будет по-новому оплачиваться больничный по уходу за ребёнком до восьми лет. Размер оплаты составит 100% среднего заработка. Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые ещё не успели набраться трудового опыта», — пояснил глава кабмина.

На сегодняшний день, если у матери или отца менее пяти лет трудового стажа, размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 60% от среднего заработка, но не более 44 400 рублей в месяц. Если от пяти до восьми лет — 80%, но не выше 59 200 рублей, а если более восьми лет — 100%, но не выше 74 001 рубля.

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По словам Михаила Мишустина, новая мера поддержки семей не затронет работодателей — увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.

Более того, как подчеркнул премьер-министр, самим родителями не придётся оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчёты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

По оценке Министерства труда и социальной защиты, нововведение позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

В целом инициатива уравняет в правах уже давно работающих родителей и тех, кто только начал свою трудовую деятельность. Об этом в разговоре с RT рассказал Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Правительство продолжает свою линию по социальной поддержке граждан. Сейчас это особенно важно, учитывая серьёзную эпидемическую обстановку в стране. За счёт новой меры родители не станут терять доходы при выходе на больничный и не будут опасаться этих потерь», — добавил Остапкович.

  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Помимо этого, правительство выделило 500 млн рублей на возмещение бизнесу комиссий в системе быстрых платежей (СБП). По словам Мишустина, средства позволят уменьшить расходы малых и средних предприятий, а также повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису.

«По итогам Петербургского экономического форума президент дал ряд поручений. Среди них — полная компенсация малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые предприятия уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей», — отметил премьер-министр.

Напомним, СБП заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. По данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), с момента запуска сервиса по май 2021-го россияне перевели более 2 трлн рублей через СБП, а всего услугой воспользовались почти 25 млн человек.

Также СБП позволяет расплачиваться за покупки с помощью специальных QR-кодов. Согласно оценке НСПК, в 2019 году таким образом россияне совершили около 2 тыс. оплат на сумму 2 млн рублей. В 2020-м число соответствующих операций достигло 700 тыс., а объём покупок составил 4 млрд рублей. А с января по май 2021-го граждане оплатили товары и услуги с помощью QR-кодов около миллиона раз и потратили 6 млрд рублей.

  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Приём платежей через систему становится более дешёвой альтернативой для бизнеса по сравнению с использованием эквайринга — оплаты товаров или услуг банковскими картами. Об этом RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Если для небольших предприятий торговли и сферы услуг комиссия за эквайринг составляет 2% от суммы покупки, то в СБП комиссия в пять раз ниже. Кроме того, СБП не требует установки и обслуживания большого количества техники и оборудования», — подчеркнула эксперт.

По словам Мильчаковой, система быстрых платежей особенно востребована среди индивидуальных предпринимателей. При этом чаще всего к ней подключаются предприятия служб быта, салоны красоты, а также юридические и консалтинговые фирмы.

«Бизнес будет приветствовать возмещение государством уплаченных комиссий. Соответственно, у малых и средних предприятий появятся дополнительные средства на развитие, покупку оборудования и софта, необходимых в основной хозяйственной деятельности. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов», — заключила эксперт.

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