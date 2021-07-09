«Потенциал восстановления ещё не исчерпан»: Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по темпам роста ВВП России на 2021 год — с 2,9 до 3,8%. По оценке ведомства, экономика страны восстанавливается быстрее ожиданий и уже в июле может выйти на докризисный уровень. Такую динамику опрошенные RT эксперты связывают с ростом инвестиций, подорожанием экспортных товаров, а также оживлением деловой активности в мире. Вместе с тем Минэкономразвития пересмотрело и свою оценку инфляции на текущий год. С января по декабрь потребительские цены в стране могут вырасти в среднем на 5%, а не на 4,3%, как предполагалось ранее. В июне уровень инфляции обновил пятилетний максимум и достиг 6,5%, однако уже во второй половине года должен снизиться, считают эксперты.

Министерство экономического развития России улучшило свою оценку роста ВВП страны на 2021 год. Согласно расчётам ведомства, экономика прибавит сразу 3,8% вместо ожидавшихся ранее 2,9%. Прогнозируемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние девять лет.

«Сейчас у нас на руках данные за март — апрель — май, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий.... Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце... Наши эксперты говорят, что потенциал восстановления экономики ещё не исчерпан», — цитирует ТАСС представителя министерства.

Одновременно Минэкономразвития повысило свои прогнозы по росту инвестиций на текущий год — с 3,3 до 4,5%, а также по обороту розничной торговли — с 5,1 до 6,9%. В свою очередь, реальные доходы населения, как и предполагалось до этого, увеличатся на 3%.

Напомним, что в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введения целого ряда карантинных ограничений объём ВВП России сократился на 3%. Похожую ситуацию можно было наблюдать и в большинстве других стран. При этом в ряде крупных экономик падение было более глубоким. В частности, речь идёт о США (3,5%), Японии (4,8%), Германии (4,9%) и Франции (8,2%).

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С начала 2021 года значимую поддержку российской экономике оказало оперативное восстановление сырьевых цен на международном рынке. Таким мнением в разговоре с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, позитивным фактором также стало общее оживление деловой активности в мире.

«Ускорились темпы развития глобальной экономики. Сейчас мы видим эту тенденцию и в США, и в Китае, и в Европе. В результате заметно увеличивается спрос на продукцию российского экспорта. Кроме того, правительство в настоящий момент стимулирует инвестиционную активность компаний. Всё это в совокупности позволяет ускорить рост нашего ВВП», — объяснил Абрамов.

Согласно оценке специалиста, дополнительным драйвером восстановления экономики стали меры властей по поддержке бизнеса и населения. Так, например, прямые выплаты от государства нуждающимся гражданам позволяют усилить потребительскую активность в стране, пояснил Абрамов.

В дальнейшем росту экономики может помочь успешное проведение массовой вакцинации россиян от коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Мы видим, что на фоне очередной волны пандемии сфера услуг вновь сталкивается с падением спроса. В то же время активная вакцинация граждан должна привести к ослаблению карантинных ограничений и тем самым поддержать отрасль», — пояснил Короев.

Ценовое повышение

Минэкономразвития также пересмотрело прогноз относительно инфляции на 2021 год. По оценке министерства, с января по декабрь потребительские цены в стране могут вырасти в среднем на 5%, а не на 4,3%, как ожидалось ранее.

Отметим, что в июне уровень годовой инфляции в России достиг 6,5%. Значение стало самым высоким с августа 2016-го. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

По данным ведомства, из продуктов питания за последний год сильнее всего подорожали сахар (почти на 44%), подсолнечное масло (27%) и куриные яйца (21%). В свою очередь, из непродовольственных товаров наиболее заметно выросли в цене стройматериалы (24%) и табачная продукция (14%).

Как ранее отмечали в Центробанке, одной из причин рекордного роста цен в России стало резкое подорожание большей части товаров в мире. Более того, по мнению специалистов ЦБ, потребительский спрос в стране сейчас растёт опережающими темпами, а предприятия пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения стоимости своей продукции.

«Цены уверенно растут ещё с конца прошлого года. В связи с пандемией и нарушением логистических цепочек поставок многие товары на внешнем рынке заметно подорожали. Россия на этом фоне увеличила экспорт продовольствия, в результате чего уже внутри страны стала расти нехватка некоторой продукции, и поднялись цены», — добавил в интервью RT заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Отметим, что вопрос роста цен был затронут и во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Как напомнил глава государства, правительство уже приняло ряд мер для решения проблемы. В частности, были заключены соглашения между производителями и торговыми сетями о заморозке цен на некоторые продукты, предоставлены субсидии компаниям и повышены вывозные пошлины.

«Вопрос идёт о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Повторяю ещё раз: меры принимаются», — подчеркнул российский лидер.

kremlin.ru

По мнению опрошенных RT специалистов, уже во второй половине 2021 года инфляция в России должна замедлиться. Помимо действий правительства, давление на цены может оказать удачный урожайный сезон, считает Валерий Миронов. Кроме того, по мнению Александра Абрамова, постепенное восстановление логистических цепочек в мире и стабилизация курса рубля также могут позитивно сказаться на стоимости товаров внутри страны. В определённой степени сдержать инфляцию способно и повышение ключевой ставки ЦБ, добавил экономист.

Напомним, что с начала 2021 года Центробанк уже трижды повышал процентную ставку и поднял её до 5,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 23 июля. При этом топ-менеджмент регулятора может вновь рассмотреть возможность повышения ставки.

«Мы будем выбирать масштаб и темп повышения ставки, исходя из нашей оценки уровня устойчивого инфляционного давления, сроков нормализации инфляционных ожиданий, а также прогнозов дальнейшей динамики совокупного спроса и предложения», — заявляла ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как полагают в ЦБ, уровень инфляции в России может вернуться к целевой отметке 4% во второй половине 2022 года и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого уровня. Похожей оценки придерживаются и специалисты Минэкономразвития в своём обновлённом прогнозе.