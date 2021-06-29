Позитивные ожидания: Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по экономике России в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз относительно роста экономики России в 2021 году. По оценке организации, ВВП страны увеличится на 3,3% вместо ожидавшихся ранее 3%. Как отмечают в ЕБРР, российская экономика пережила 2020 год сравнительно благополучно. Во многом аналитики связывают это с относительно низкой долей сферы услуг, высоким объёмом резервов, а также мерами господдержки населения и бизнеса. В дальнейшем ситуация будет преимущественно зависеть от темпов вакцинации граждан, геополитических факторов и положения дел на рынке нефти, считают специалисты. При этом одним из ключевых вызовов для экономики страны эксперты называют ускорение инфляции.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту экономики России на 2021 год. Согласно оценке организации, объём ВВП страны увеличится на 3,3%, а не на 3%, как предполагалось ранее. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 29 июня, докладе ЕБРР. По подсчётам аналитиков банка, в 2022 году российская экономика продолжит уверенно расти и прибавит порядка 3%.

«Несмотря на двойное потрясение в виде снижения цен на нефть и пандемии COVID-19, российская экономика пережила 2020 год сравнительно благополучно, сократившись лишь на относительно скромные 3%. Отчасти такое положение дел — следствие структурных факторов, среди которых крупный государственный сектор и сравнительно небольшой сектор услуг, но оно также обусловлено прочным макроэкономическим положением страны в начале кризиса, со значительными резервами, созданными за несколько лет санкций», — отметили в ЕБРР.

Примечательно, что в 2020 году падение экономики России оказалось менее глубоким, чем в большинстве стран мира. Так, например, ВВП США сократился на 3,5%, Японии — на 4,8%, Германии — на 4,9%, Канады — на 5,4%, Франции — на 8,2%, а Италии — на 8,9%. Такие данные приводит Международный валютный фонд (МВФ).

В первую очередь последствия пандемии коронавирусной инфекции ударили по сфере услуг, а также по работе малого и среднего бизнеса в мире. В этих условиях Россия оказалась в более выигрышном положении по сравнению с рядом развитых государств. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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«В России на долю сферы услуг приходится чуть больше 50% ВВП, в то время как в еврозоне этот показатель составляет порядка 70%. Таким образом, относительно низкая доля сферы услуг обеспечила устойчивость экономики в период пандемии и более быстрое восстановление по мере прохождения острой фазы кризиса», — отметил Зельцер.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил изаместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, наиболее пострадавшие от эпидемии коронавирусной инфекции предприятия малого бизнеса занимают в России около 20% экономики. Между тем в странах ОЭСР это значение колеблется вблизи 55—60%, подчеркнул специалист.

«Таким образом, доля пострадавших секторов у нас меньше, поэтому не потребовались насколько же объёмные меры финансовой помощи экономике, которые были в других странах. У нас поддержка суммарно составила 3—4% ВВП, а в развитых странах — примерно 10%», — добавил Миронов.

При этом, как отметил специалист, оказанные меры господдержки населения и бизнеса позволили существенно сдержать экономический спад в России по итогам 2020 года. По мнению экономиста, в этом смысле одной из самых эффективных оказалась помощь нуждающимся гражданам в виде прямых выплат.

«Только на выплаты семьям с детьми правительство направило порядка 800 млрд рублей. Если бы этой помощи не было, то экономика упала бы примерно на 4,2—4,5%. Дело в том, что у нас прямая поддержка граждан имеет более важное значение, чем в других странах. У менее обеспеченных слоёв населения выше склонность к потреблению. То есть они, получая деньги, тратят их, а не накапливают в банках, тем самым поддерживая экономику», — объяснил Миронов.

Помимо помощи гражданам, в 2020 году власти согласовали предоставление льготных займов компаниям на выплату зарплат сотрудникам, а также одобрили налоговые отсрочки и ряд других регуляторных послаблений для бизнеса. По мнению Михаила Зельцера, действия властей позволили ограничить риски для рынка труда и роста напряжённости в обществе.

Как полагают специалисты ЕБРР, дальнейшая ситуация в экономике России будет зависеть от ускорения процесса вакцинации граждан, который пока идёт достаточно медленно. Кроме того, определяющее значение будут иметь геополитические факторы, а также положение дел на мировом рынке нефти, уверены специалисты.

Цена восстановления

По данным ЕБРР, с января по март 2021 года ВВП России вырос на 1% по сравнению с показателями, которые можно было наблюдать с октября по декабрь 2020-го. Позитивную динамику специалисты банка связывают с восстановлением работы предприятий и оживлением потребительского спроса в стране.

Согласно оценке организации, с апреля по июнь уровень активности в российской экономике остался стабильным. В то же время наблюдаемый рост внутреннего потребления создаёт риски перегрева, считают эксперты ЕБРР. В частности, аналитики указывают на заметный разгон инфляции.

Как ранее подсчитали экономисты Центробанка, в начале июня 2021 года потребительские цены в России выросли на 6,15% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го. Отметим, что уровень годовой инфляции стал самым высоким почти за пять лет.

Одной из причин рекордного роста цен в России стало резкое подорожание большинства товаров в мире, отмечают в ЦБ. Кроме того, по данным регулятора, потребительский спрос в стране сейчас растёт опережающими темпами, а предприятия пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения стоимости своей продукции.

«Инфляция — это результат дисбаланса спроса и предложения. Отложенный эффект от потребительского провала 2020 году наложился на скачок цен на сырьевых рынках и перебои в поставках промышленных товаров», — отметил Михаил Зельцер.

Между тем специалист считает наблюдаемый скачок инфляции временным и прогнозирует постепенное снижение показателей в ближайшие месяцы. Так, по итогам 2021 года темпы роста потребительских цен в России могут замедлиться до 5,5%, уверен специалист.