«Отбивает прошлогодние потери»: российская промышленность в мае выросла почти на 12%

В мае 2021 года промышленное производство в России выросло почти на 12% в годовом выражении. Значение стало самым высоким более чем за 17 лет. Как отмечают эксперты, в 2020-м на фоне пандемии коронавируса отрасль столкнулась с масштабным обвалом и сейчас демонстрирует компенсационный рост. Значительную поддержку предприятиям оказало оживление потребительского спроса после снятия ряда ограничений. Помимо этого, позитивное влияние на работу компаний оказала финансовая поддержка государства. По мнению аналитиков, рост промышленности позволит не только ускорить восстановление экономики в целом, но и в определённой степени сдержать инфляцию в стране.

В мае 2021 года объём промышленного производства в России увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным уровнем 2020-го. Об этом в среду, 23 июня, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Достигнутые темпы роста промышленности стали самыми высокими с декабря 2003 года.

В частности, добыча полезных ископаемых в годовом выражении возросла на 12,3%, а обрабатывающее производство — на 11,4%. При этом в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост составил 8,7%, а в отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — 23,8%.

Резкое улучшение показателей опрошенные RT эксперты во многом связывают с так называемым эффектом низкой базы. По словам специалистов, отрасль смогла рекордно вырасти за счёт масштабного обвала в прошлом году.

«Это компенсационный рост. Промышленность отбивает прошлогодние потери, ведь именно в конце весны 2020-го мы наблюдали наиболее острое влияние пандемии на экономику вместе с введением локдаунов. На этом фоне сейчас высокие темпы роста будут демонстрировать и другие отрасли, включая строительство и торговлю», — объяснил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По данным Росстата, в мае 2020 года промпроизводство в России сократилось на 9,6%. Отметим, что в последний раз аналогичный обвал можно было наблюдать ещё во время мирового финансового кризиса в 2009-м. Между тем уже летом темпы падения отрасли начали замедляться, а в марте 2021-го промышленность вышла в плюс.

«Восстановление связано с тем, что начал расти спрос как внутри страны, так и на мировом рынке. После перебоев в поставках клиенты и партнёры предприятий стали заказывать больше продукции у производителей, поскольку ожидают роста потребления после пандемии», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Также по теме Основа для роста: в Центробанке заявили о возвращении экономики России к докризисному уровню По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, экономика России восстановилась к докризисным уровням. При этом во многих отраслях...

Заметное оживление деловой активности в промышленности отмечают и специалисты аналитического агентства IHS Markit. По оценкам компании, в мае соответствующий индекс PMI в обрабатывающем секторе России вырос с 50,4 до 51,9 пункта — максимального уровня с марта 2019 года.

Отметим, что индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации.

Согласно оценкам IHS Markit, в конце весны российские промышленные предприятия смогли обеспечить и рекордный более чем за два года рост занятости в отрасли. Как отмечает Павел Сигал, позитивные тенденции в производстве отчасти связаны с масштабными мерами поддержки со стороны государства в период пандемии.

«Не было допущено просадки по зарплатам работников и налоговым выплатам. Была оказана прямая материальная помощь отраслям, которые смогли удержать на высоком уровне такие показатели, как пополнение оборотных средств. В результате и планы по расширению производства, наращиванию мощностей остались в силе и были реализованы», — добавил эксперт.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

В целом с января по май 2021 года объём промышленного производства в России вырос на 3,2%. Как полагает Георгий Остапкович, по итогам всего текущего года темпы роста показателя также составят порядка 3%. Такое положение дел позволит заметно ускорить восстановление всей экономики страны, считает эксперт.

«У нас промышленность — это экономикообразующая отрасль. На её долю приходится порядка 30% в структуре ВВП. Таким образом, рост промпроизводства в целом способствует и расширению самой экономики», — пояснил Остапкович.

Ценовой ограничитель

Оживление промышленности может оказать определённое давление на уровень инфляции в России, не исключают специалисты. По данным Центробанка, в начале июня темпы роста потребительских цен в стране ускорились до 6,15%. Значение стало самым высоким с сентября 2016 года.

Одной из причин рекордного разгона инфляции в России стало резкое подорожание большинства товаров в мире, отмечают в ЦБ. Кроме того, по данным регулятора, потребительский спрос в стране сейчас растёт опережающими темпами, а предприятия пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения стоимости своей продукции.

«Промпроизводство пока ещё не успело полностью оправиться от последствий пандемии. Впрочем, по мере увеличения промышленных мощностей со временем мы должны прийти к балансу спроса и предложения внутри страны, что позволит нормализовать ситуацию с ценами», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По мнению Георгия Остапковича, инфляция в России начнёт замедляться во второй половине 2021 года. Помимо эффекта от роста производства, дополнительное давление на потребительские цены должно оказать появление нового урожая плодоовощной продукции, уверен эксперт. В этих условиях экономист прогнозирует снижение инфляции по итогам года до 5,3—5,5%.