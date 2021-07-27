«Не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры»: Владимир Путин оценил ситуацию с инфляцией в России

По словам Владимира Путина, быстрое восстановление глобальной экономики сопровождается ускорением инфляции в мире. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в России, отметил президент. Так, оживление активности в ключевых секторах и на рынке труда приводит к росту внутренних цен. В то же время уровень инфляции в стране остаётся незначительным, хотя и вышел за целевые показатели властей, подчеркнул глава государства. Как ожидается, сдержать подорожание товаров должны меры правительства и Центробанка. Более того, уже в ближайшее время дополнительное давление на цены могут оказать сезонные факторы, не исключают эксперты.

Глобальная экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса высокими темпами. Вместе с тем наблюдаемый процесс связан с инфляционными рисками. Об этом во вторник, 27 июля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

В качестве примера глава государства привёл США, где инфляция уже превысила 5% при целевом уровне вблизи 2%. Как пояснил российский лидер, с учётом размеров американской экономики текущее положение дел в Штатах «отражается целиком и полностью» на ситуации в мире.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом — сейчас только говорил на примере США, — также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — отметил Путин.

По его словам, в пользу ускорения инфляции играют как внешние, так и внутренние факторы. Тем не менее власти продолжают принимать меры для решения проблемы.

«Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — подчеркнул президент.

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По данным Росстата, в июне 2021 года потребительские цены в России выросли на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным почти за пять лет. При этом, согласно подсчётам Центробанка, к середине июля показатель не изменился.

Цены в России начали заметно расти вслед за мировыми ещё во второй половине 2020 года. Как объяснил в разговоре с RT ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, в результате распространения коронавируса и введения локдаунов в мире нарушился баланс спроса и предложения. Таким образом на глобальном рынке образовался дефицит ряда товаров и продукция начала дорожать.

«На фоне ограничений предприятия стали производить меньше товаров. В то же время правительства оказывали материальную помощь своим гражданам, что подстегнуло потребительский спрос», — объяснил Масленников.

Кроме того, для поддержки людей и бизнеса власти многих государств запустили печатные станки и стали вливать значительные суммы денег в финансовые системы своих стран. Такие действия стали одной из главных причин разгона инфляции в мире, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В условиях роста мировых цен на товары многим российским предприятиям стало выгоднее поставлять свою продукцию за рубеж. В свою очередь, активный экспорт привёл к нехватке некоторых товаров в России, что также способствовало росту внутренних цен, считает эксперт.

«Определённое влияние на цены оказывают и колебания курса рубля. Ослабление нацвалюты приводит, например, к подорожанию оборудования, запчастей, комбикормов. В результате у производителей вырастают затраты и они вынуждены повышать цены на те же сахар, масло и морковь», — добавил Остапкович.

Между тем правительство России уже приняло ряд мер для сдерживания цен в стране. Об этом, в частности, Владимир Путин упоминал во время ежегодной прямой линии 30 июня. Так, например, были заключены соглашения о заморозке цен на некоторые продукты, выданы субсидии ряду производителей, а также повышены вывозные пошлины.

Одновременно Банк России начал повышать ключевую ставку и уже поднял её до 6,5% годовых. Такие действия регулятора являются одним из традиционных экономических инструментов для замедления инфляции. Как ожидается, политика ЦБ должна охладить потребительский спрос и тем самым оказать давление на цены.

Дополнительно сдержать инфляцию могут сезонные факторы, считает Георгий Остапкович. По его словам, в конце лета подорожание продовольствия в стране замедлится за счёт нового урожая. В результате цены на продукты в России должны будут выйти на плато и оставаться стабильными до октября, прогнозирует экономист.

«В целом по итогам 2021 года инфляция в России может замедлиться до 5,5—6%. При этом уже в 2022-м показатель вполне может опуститься до 4,5%», — предположил эксперт.