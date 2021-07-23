До 6,5% годовых: Центробанк в четвёртый раз подряд повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, принятое решение необходимо для сдерживания инфляции. Хотя экономика уже вышла на докризисный уровень, темпы роста потребительских цен в стране всё ещё остаются на максимальном уровне за последние пять лет. Впрочем, согласно оценке регулятора, к концу 2021 года уровень инфляции должен несколько снизиться, а уже в 2022-м он может вернуться к целевой отметке 4%. По словам экспертов, повышение ключевой ставки ЦБ неизбежно приведёт к росту процентов по кредитам и банковским вкладам. Между тем действия регулятора могут позитивно сказаться на динамике рубля, считают аналитики.

В пятницу, 23 июля, совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых. Повышение стало самым резким с декабря 2014 года. Свои действия руководство Центробанка объяснило необходимостью сдержать инфляцию.

Как отметили в ЦБ, в II квартале 2021 года экономика России вернулась к уровню до пандемии. Тем не менее потребительский спрос в стране растёт быстрыми темпами, а предприятия пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. Такое положение дел приводит к заметному повышению цен.

«C учётом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Согласно оценке Банка России, в июне 2021 года потребительские цены в стране выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции оказался максимальным почти за пять лет. При этом к середине июля показатель не изменился, подчеркнули в ЦБ.

Отметим, что повышение ключевой ставки является одним из традиционных экономических инструментов для замедления инфляции. Так, действия регулятора приводят к увеличению процентов по всем категориям займов. В результате рост потребительского кредитования притормаживается, что позволяет сдержать спрос. Об этом в интервью RT рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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«При повышении ставок люди начинают рациональнее потреблять. Это, в свою очередь, оказывает сдерживающее влияние на инфляционные ожидания граждан», — добавил специалист.

Как полагают в ЦБ, по итогам 2021 года инфляция в России замедлится до 5,7—6,2%. В 2022-м с учётом проводимой регулятором политики значение может опуститься 4—4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, прогнозируют в Центробанке.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 10 сентября. При этом в ходе первой осенней встречи топ-менеджмент регулятора по-прежнему будет ориентироваться на показатель инфляции в вопросе изменения ключевой ставки. Об этом в пятницу во время пресс-конференции заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По нашему уточнённому прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6—7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернётся в свой долгосрочный нейтральный диапазон. Этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5—6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%», — добавила Набиуллина.

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Примечательно, что, помимо официальных заявлений и прогнозов Центробанка, эксперты вновь обратили внимание на брошь Эльвиры Набиуллиной. Аксессуар уже традиционно воспринимается как своего рода сигнал от главы ЦБ.

«Сегодняшняя брошь Набиуллиной в виде тучи с каплями дождя — это, вероятно, намёк на то, что действия Центробанка должны предотвратить инфляционную грозу. Инфляцию можно сравнивать с ливнем, который смывает всё. Таким образом, глава ЦБ может сигнализировать нам о присутствии рисков, на которые надо обращать внимание. Между тем принятое сегодня решение, возможно, позволит грозе не состояться», — предположил Никита Масленников.

Процентная цепочка

Напомним, что в 2020 году для поддержки экономики и бизнеса в период пандемии Центробанк уверенно снижал ключевую ставку и опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Действия регулятора привели к заметному падению процентов по кредитам и банковским вкладам в стране. Так, средняя ипотечная ставка в определённый момент опускалась до 7,23% годовых, а максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках — до 4,3% годовых.

Впрочем, оба показателя начали постепенно расти по мере повышения ключевой ставки ЦБ с начала 2021 года. Так, на сегодняшний день средний процент по жилищным кредитам в России уже поднялся до 7,3%, а по банковским депозитам — до 5,3%.

Как предположила в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, к концу 2021 года средняя ставка по ипотеке может вырасти до 8—8,5% годовых. Впрочем, проценты будут преимущественно подниматься на вторичном рынке жилья, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Что касается первичного рынка недвижимости, то в этом сегменте ставки могут измениться не столь существенно, поскольку продление программы льготной ипотеки будет поддерживать низкую стоимость кредитов на строящееся жильё. В свою очередь, ставки по депозитам могут продолжить рост и приблизятся к 6% по итогам года», — пояснил Галактионов в беседе с RT.

Валютный оптимизм

По словам опрошенных RT аналитиков, инвесторы высоко оценивали вероятность значительного повышения ключевой ставки на июльском заседании. Так, участники рынка в своих действиях заранее учитывали решение Банка России, поэтому серьёзной реакции рубля не произошло.

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,2% — до 73,52 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 86,49 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 24 июля установлен на уровне 73,77 рубля за доллар и 88,85 рубля за евро.

Между тем в долгосрочной перспективе действия Банка России могут сыграть в пользу укрепления нацвалюты, считают специалисты. Так, рост ключевой ставки традиционно повышает привлекательность рублёвых активов и, в частности, облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате ожидаемый приток инвестиций на российский финансовый рынок должен способствовать удорожанию рубля.

«Повышение процентных ставок благоприятно для валюты государства, и рубль в этом плане не исключение. До конца лета ожидаем, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5—74,5 рубля, а курс евро — вблизи 86—89 рублей», — считает Наталья Мильчакова.

По мнению Игоря Галактионова, динамика российской валюты также будет зависеть от геополитических факторов и цен на нефть. Между тем эксперт не исключает, что при сохранении текущих условий к концу 2021 года курс доллара может опуститься до 68—69 рублей.