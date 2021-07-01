Жилищное обновление: в России изменились условия льготных ипотечных программ

С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. В рамках инициативы размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составляет 3 млн рублей. Одновременно расширяются условия программы семейной ипотеки. Теперь ссуду под 6% годовых смогут получить родители с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. По словам опрошенных RT экспертов, нововведения позволят защитить рынок недвижимости от перегрева и при этом улучшить жилищные условия россиян с детьми.

В четверг, 1 июля, в России вступают в силу новые условия льготной ипотечной программы на покупку жилья в новостройках. Теперь в рамках инициативы процентная ставка по жилищному кредиту составит 7% годовых, а максимальный размер займа не должен будет превышать 3 млн рублей. Оформить ссуду на льготных условиях россияне смогут до 1 июля 2022 года.

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Напомним, что программа льготной ипотеки заработала ещё в апреле 2020-го. Тогда россияне получили возможность оформить жилищный кредит по сниженной ставке — 6,5% годовых.

Первоначально инициатива была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021 года. Получить заём по сниженной ставке граждане могли при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Продлить действие программы ещё на один год и одновременно изменить её условия предложил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня. Как подчеркнул глава государства, льготная ипотека стала одной из основных мер поддержки населения и экономики в период пандемии COVID-19.

«Программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать её, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», — заявил российский лидер.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Отметим, что с апреля 2020 года по конец июня 2021-го в рамках программы российские банки выдали около 540 тыс. льготных кредитов почти на 1,7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ».

В то же время повышенный интерес россиян к покупке нового жилья отразился и на уровне цен. Как рассказали RT специалисты сервиса «Авито Недвижимость», в мае 2021 года стоимость 1 кв. м на первичном рынке в среднем по стране выросла на 33% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го.

«Столь резкий рост стал следствием нестабильной экономической и эпидемической ситуации, когда россияне торопились сохранить свои сбережения, активнее вкладывая деньги в недвижимость. Основная цель льготной ипотеки заключалась в том, чтобы сделать покупку жилья доступнее. Однако со временем инициатива усилила ажиотаж на рынке», — отметил в разговоре с RT руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

На этом фоне власти решили несколько изменить условия льготной программы и тем самым уберечь российский рынок недвижимости от перегрева. Таким мнением в беседе с RT поделился главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Обновлённая программа позволит ограничить спрос на жильё. В целом инициатива выполнила свою основную задачу. Она улучшила возможности граждан по приобретению жилья в сложный период пандемии, а также поддержала строительный сектор и смежные отрасли. Сейчас необходимо постепенно охладить рынок, который может столкнуться с опасностью излишнего неадекватного роста цен и непогашений кредитов», — подчеркнул Гойхман.

Как полагают эксперты, обновление условий льготной ипотеки отчасти связано и с изменением политики Центробанка. Так, с начала 2021 года для сдерживания инфляции регулятор стал планомерно повышать свою ключевую ставку и уже поднял её до 5,5% годовых.

«В 2020 году ключевая ставка была на историческом минимуме и составляла 4,5%, что позволило властям запустить льготную ипотеку под 6,5% для стимуляции спроса на жильё в пандемию. Теперь ЦБ по мере выхода экономики из кризиса поднимает ключевую ставку, а к концу 2021 года её значение может превысить 6% годовых. На этом фоне изменение условий льготного кредитования выглядит обоснованным», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Семейный бонус

Помимо этого, с 1 июля в России начинают действовать обновлённые условия программы семейной ипотеки. Ранее в рамках инициативы семьи с двумя и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могли оформить жилищный кредит по сниженной ставке 6% годовых. Теперь такая возможность появилась и у родителей с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018-го. Получить льготный заём семьи смогут до 31 декабря 2023 года.

«Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей, и 6 млн рублей — для всех других субъектов Федерации», — заявил Владимир Путин во время ПМЭФ.

По данным «ДОМ.РФ», за время действия инициативы с её помощью свои жилищные условия улучшили более 150 тыс. российских семей с детьми. При этом общая сумма выданных кредитов превысила 420 млрд рублей. Как полагают специалисты, расширение программы позволит увеличить число ежегодно предоставляемых займов более чем в два раза.

«Вкупе с ранее принятым решением о распространении материнского капитала на семьи с одним ребёнком обновлённые условия инициативы дадут возможность десяткам тысяч российских семей решить фундаментальные вопросы человеческой жизни: заехать в собственное качественное жильё, родить детей и воспитывать их в нормальных, комфортных условиях», — отметил в беседе с RT заместитель руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Юрий Ачкасов.