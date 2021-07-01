Рыночный градус: как могут измениться курсы доллара и евро в июле

На первых торгах июля рубль показывает неопределённую динамику по отношению к доллару и евро на Московской бирже. Как полагают эксперты, в ближайший месяц одним из определяющих факторов для российской валюты традиционно станет изменение цен на нефть. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в России и мире. Некоторое давление на рубль способен оказать рост туристического потока за рубеж, не исключают аналитики. В то же время значимую поддержку нацвалюта может получить от налогового периода и повышения ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в июле — в материале RT.

В четверг, 1 июля, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. На открытии торгов курс доллара вырос на 0,1% — до 73,23 рубля, а курс евро опустился на 0,02% — до 86,73 рубля.

Отметим, что в июне нацвалюта смогла заметно подорожать. Так, за первый месяц лета курс доллара снизился на 0,4% — до 73,14 рубля, а курс евро — на 3,4%, до 86,75 рубля. При этом в середине июня показатели ненадолго опускались до 71,55 и 85,75 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё летом 2020 года.

«Главным фактором укрепления рубля в июне стало снижение геополитических рисков на фоне прошедших переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Хотя о потеплении в отношениях между Россией и США говорить преждевременно, инвесторы всё же оптимистично восприняли итоги встречи, в частности, из-за возвращения российских и американских дипломатов в посольства», — отметил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Кроме того, позитивное влияние на динамику рубля оказал рекордный рост цен на нефть, считает эксперт. Так, в конце июня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась до $76,6 за баррель — максимального уровня за последние два с половиной года. Впрочем, после этого показатель несколько скорректировался и сейчас находится вблизи $74—75.

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В июле изменение нефтяных котировок продолжит оставаться одним из определяющих факторов для нацвалюты, уверен Андрей Маслов. При этом, как подчеркнул эксперт, цена энергосырья во многом будет зависеть от действий стран — участниц сделки ОПЕК+.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках договора государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от резких колебаний.

Очередное заседание участников альянса запланировано на 1 июля. Как ожидается, стороны могут согласовать новые параметры производства нефти на ближайшие месяцы.

«По итогам грядущей встречи страны способны договориться о повышении добычи нефти на 0,5—1 млн баррелей в сутки, так как ждут увеличения мирового спроса на энергоносители. Конечно, есть риск того, что из-за быстрого распространения индийского штамма коронавируса глобальное потребление сырья будет восстанавливаться медленнее ожиданий. Однако, по нашим оценкам, в июле цена Brent останется в диапазоне $70—75 за баррель», — добавил Маслов.

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В июле игроки валютного рынка будут внимательно следить за ситуацией с пандемией COVID-19. Таким мнением с RT поделился начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. По словам эксперта, ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран может негативно сказаться на настроениях инвесторов и привести к ослаблению валют развивающихся рынков.

«Тем не менее, на наш взгляд, рубль в этом случае пострадает меньше других валют. Наличие собственных вакцин, а также активная агитация населения в пользу вакцинации могут сформировать для России конкурентное преимущество, что позитивно расценивается инвесторами», — пояснил Шульгин.

Как полагает Андрей Маслов, определённое давление на рубль может оказать возобновление авиасообщения между Россией и рядом других стран. Как пояснил специалист, в этих условиях со стороны туристов вырастет спрос на иностранную валюту. Впрочем, влияние этого фактора окажется незначительным, считает эксперт.

Более того, по словам Маслова, ближе к концу месяца в пользу рубля может сыграть налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

С оглядкой на Центробанк

Значительную поддержку российской валюте способно оказать очередное повышение ключевой ставки Банком России. Такую точку зрения в интервью RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Напомним, с начала 2021 года Центробанк в рамках борьбы с инфляцией уже трижды повысил процентную ставку и поднял её до 5,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 23 июля. При этом топ-менеджмент регулятора может вновь рассмотреть возможность повышения ставки.

«Мы будем выбирать масштаб и темп повышения ставки, исходя из нашей оценки уровня устойчивого инфляционного давления, сроков нормализации инфляционных ожиданий, а также прогнозов дальнейшей динамики совокупного спроса и предложения», — заявляла ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как отмечают аналитики, рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом активная покупка госбумаг инвесторами традиционно приводит к подорожанию рубля.

«Что касается планов ЦБ России по поднятию ставок, существует вероятность, что к концу года он повысит их ещё на 50 базисных пунктов, до 6%, стараясь добиться дальнейшего подорожания рубля на фоне ожидаемого роста цен на нефть к концу года», — говорится в исследовании датского инвестбанка Saxo Bank.

По мнению Михаила Зельцера, в ближайший месяц курс доллара может временно подниматься к отметке 74 рубля. В то же время, как полагает Андрей Маслов, при сохранении текущих условий до конца июля показатель будет колебаться в диапазоне 71—75 рублей, а курс евро — в коридоре 84—89 рублей.